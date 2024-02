Martinec po prohře s Olomoucí: Chtěli jsme hrát exhibici a rozdávat lidem radost

/VIDEO/ Byl to pro Tomáše Martince výjimečný den. Hradecký kouč si společně s bývalými spoluhráči a vlastně i celým Hradcem Králové připomněl sezonu 1993/1994, kdy v dresu Stadionu hrál ve městě pod Bílou věží extraligu. Slavnostní neděli mu však trochu pokazil večerní výkon jeho svěřenců, kteří na domácím ledě padli 2:4 s Olomoucí. Jak duel hodnotil a co řekl jeho protějšek Jan Tomajko? Na to se podívejte ve videu.