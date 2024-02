/FOTOGALERIE/ Poslední únorová neděle patřila na soutoku Labe a Orlice hokeji. Před večerním extraligovým zápasem Mountfieldu HK s Olomoucí pobavily solidně zaplněnou halu legendy. V retro utkání vyzval tým Stadion Hradec Králové ze sezony 1993/1994 výběr bývalých hradeckých hráčů z prvoligového období klubu. A bylo se na co koukat!

V neděli se v ČPP aréně hrál retro zápas, kde si to v přátelském duchu rozdaly týmy Stadion Hradec Králové 1993/94 a Sport Hradec Cup. | Video: Deník/Vladimír Machek

Bývalí výborní hokejisté fanouškům ukázali, že ze svého hokejového umu nic nezapomněli, během retro klání byla k vidění řada technický fines i pěkných gólů. Oproti dřívějšku scházela snad pouze fyzička.

„Kondice odchází,“ přikývl Jaroslav Kudrna, borec který právě v sezoně 1993/1994 jako mladík dostal příležitost v extralize, aby následně prožil parádní kariéru, kterou symbolicky znovu zakončil ve městě pod Bílou věží v roce 2016. „My jsme vyjeli na pár štěků, byli jsme mladí osmnáctiletí kluci a začínali teprve nakukovat do velkého hokeje,“ zavzpomínal rodák z Hradce Králové.

Z akce, kterou klub s velkou slávou zorganizoval, byl nadšený. „Krásná věc dát po třiceti letech něco takového do kupy. Povedlo se přitáhnout možná 95 procent hráčů, kteří tady tehdy hráli. Byl jsem mile překvapený, kolik lidí se na to chytlo, což je skvělé. A také kolik přišlo diváků. Myslím si, že jsme si to všichni užili. Doufám, že i fanoušci,“ pokračoval Kudrna.

S většinou spoluhráčů, od kterých se mohl tehdy učit, je v kontaktu. Ale v takovém počtu se kádr sešel po dlouhé době. „Všechny znám a znám se s nimi dobře. V takovém množství to ale bylo speciální, s některými, kteří u hokeje zůstali, se potkávám, některé jsem viděl po letech. Třeba Michal Divíšek žije v Dijonu a přijel vyloženě na tenhle zápas. Hráli jsme spolu, chodili dokonce do stejné třídy,“ potěšilo Kudrnu.

Stadion v exhibičním zápase, který se hrál na tři třetiny po deseti minutách a přestávky okořenily dovednostní soutěže, své mladší kolegy, jenž nastoupili pod hlavičkou dobročinné organizace Sport Hradec Cup, porazil 13:11.

Ale o výsledek opravdu nešlo. Nebo? „Na ledě jsem chtěl být pořád, střílet góly, nahrávat na ně spoluhráčům a bavit lidi,“ chechtal se po zápase Jaroslav Roubík. Asi největší hradecká legenda z prvoligového období.

Ten v dresu vyzyvatelů dal výstavní branku a blýskl se i v dovednostní soutěži. I tak to bylo málo. „Nevím, kdo naplánoval dát třetiny po deseti minutách. Člověk pak na střídačce smutně kouká, že by chtěl na led,“ usmíval se dobře naladěný mazák, který se hokejově nakonec usadil v Ústí nad Labem.

Tehdejší kapitán na období, kdy hrál na východě Čech strašně rád vzpomíná. „Já jsem v Hradci zažil jedny z nejlepších hokejových let své kariéry. Mám tady spoustu kamarádů, bylo skvělé se znovu potkat. Utkání nás strašně bavilo, pořád jsme si na střídačce povídali a smáli se,“ uzavřel Roubík.

Akce se vyvedla na jedničku, navíc se hrálo pro dobrou věc, více takových…