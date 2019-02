Hradec Králové – Závěrečnými duely základní části pokračovaly obě krajské hokejové soutěže.

Ilustrační fotografie. | Foto: Petr Čepek

Krajská liga

Třebechovice p. O. – Náchod 2:6 (0:0, 0:3, 2:3). Branky a nahrávky Třebechovic: 50. Mareček (Kudr), 59. Podzimek (Stříteský, Dostál). Střely na branku: 28:27. Třebechovice: P. Lochman – Kostka, J. Lochman, Špička, Mareček, Souček, Mádle – Podzimek, Dostál, Stříteský – Kudr, Hloušek, Rejzek – J. Drašnar, Dušánek, Kosina – Tuček.

Petr Luštinec, trenér Třebechovic: „Ze čtyř zápasů s vítězem základní části krajské ligy jsme pouze jednou herně propadli, ale bod nemáme ani jeden. I tentokrát jsme herně se soupeřem drželi krok, ale co my dostáváme za góly, to se jen tak nevidí. Puky se stále odrážejí od nás a přistávají přímo na hokejkách soupeřů, nebo zapadnou za brankovou čáru. Náchod byl produktivnější, takže nám nezbývá, než mu pogratulovat k vítězství a to nejen v tomto utkání. Nám nezbývá nic jiného, než se dobře naladit na souboje v baráži a pokusit se vybojovat krajskou ligu i pro další sezonu. V prvním duelu v neděli od 17 hodin přivítáme suveréna z krajské soutěže Nový Bydžov. Fanoušci, přijďte hráče povzbudit!"

Krajská soutěž

Nový Bydžov – Semechnice 18:5 (3:2, 7:1, 8:2). Branky a nahrávky NB: 7. Kubišta (Muras, Nedbal), 8. Kubišta (Pomichálek, Nedbal), 11. Nedbal (Louženský), 23. Novák (Louženský), 23. Pomichálek (Janata), 28. Udržal (Jebavý, Menyhárt), 29. Janata (Kubišta, Nedbal), 36. Lechmann (Louženský), 36. Pomichálek (Kubišta, Janata), 40. Udržal (Malina), 44. Pomichálek (Kubišta, Jebavý), 48. Kubišta (Nedbal), 48. Udržal (Malina, Menyhárt), 50. Jebavý (Louženský, Kubišta), 53. Kubišta (Pomichálek), 55. Louženský (Jebavý, Pilc), 56. Kubišta (Pomichálek), 60. Kubišta. Střely na branku: 60:29. N. Bydžov: Krištof – Janata, Nedbal, Malina, Šlejtr, Pilc, Novák – Pomichálek, Kubišta, Muras – Udržal, Menyhárt, Šebek – Louženský, Lechmann, Jebavý.

Petr Lechmann, vedoucí mužstva Nového Bydžova: „V posledním utkání základní části krajské soutěže jsme obecenstvu poskytli nevídanou brankovou podívanou. Na sklonku první části byli hosté více než vyrovnaným soupeřem, kdy zvýšeným herním úsilím dokázali zkorigovat tříbrankový odstup na rozdíl jediné trefy. Zkraje druhé části však došlo ke zlomovému momentu, který Semechnici srazil na kolen. Dvě branky během devíti vteřin nastartovaly náš gólostroj. Tentokrát se dařilo hrajícímu trenérovi Kubištovi, jenž se šesti góly a čtyřmi nádhernými asistencemi ovládl duel. Paradoxem je, že tento soupeř nám jako jediný v krajské soutěži sebral statut neporazitelnosti. Přes výsledek nemůžeme být spokojeni s disciplinovaností. Oslabovat tým v barážových utkáních by mohlo mít daleko větší následky. To nemluvím ani o útočných faulech, kterých se dopouštíme někdy zbytečně. K výkonu hlavního arbitra mi nepřísluší se vyjadřovat. Po naplněném prvním cíli nás čeká druhá a určitě složitější část – baráž o postup do krajské ligy. K prvnímu důležitému střetnutí zajíždíme v neděli do Třebechovic, kde se ukážou skutečné šance a možnosti obou mužstev. Věříme, že skalní fandové nás přijedou hlasitě podpořit."