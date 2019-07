Hokejista Rudolf Červený naváže na úspěšné sezony v dresu Hradce Králové. Po zahraniční štaci se dohodl s vedením klubu na návratu do známého prostředí a upsal se Mountfieldu HK na čtyři sezony.

Rudolf Červený. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hokejový poctivák nasbíral na východě Čech postupně 14, 15, 34, 24 a 44 kanadských bodů a stal se jedním z lídrů týmu. Po posledním vydařeném ročníku zamířil do KHL do Slovanu Bratislava, odkud se přesunul do Švédska. Ani v těchto kvalitních soutěžích se neztratil, ba naopak. Rozhodl se však vrátit do Čech, a to na místo, kde se mu poslední roky líbilo a dařilo.