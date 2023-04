Noční můra pro hradecké hokejisty. Vítkovický fantom s maskou Aleš Stezka pochytal během rekordně dlouhého šestého zápasu semifinále extraligy neuvěřitelných 74 střel, které na něj vyslali střelci Mountfieldu. Inkasoval pouze jednou, jinak byl jako zeď a po 139 minutách hry, kdy o výhře Ridery (2:1 p.p.) rozhodl kapitán Dominik Lakatoš, se mohl zaradovat. „Jsem šťastný za to, že jsme to urvali a že jsme ukázali naše srdíčko,“ soukal ze sebe značně unavený gólman ostravského celku. Vítkovice si tak s Hradcem vynutily rozhodující sedmý zápas

Aleš Stezka (úplně vpravo) podal v Hradci Králové skvělý výkon. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Jak pocity ve vás jsou po takové tvrdé šichtě?

Nevím, kde začít, ale jsem rád, že jsme to urvali. Byla to na jednu stranu zajímavá zkušenost, zároveň už bylo vidět na obou týmech, že nikdo nechtěl udělat chybu a síly ubývaly. Jsem šťastný za to, že jsme to urvali a že jsme ukázali naše srdíčko. Byli jsme trpěliví a hráli jsme jako jeden muž.

Soupeř měl v poslední třetině velké množství šanci, která byla pro vás ta nejtěžší?

Ježišmarjá, to už si nevybavím, vždyť jsme hráli víc než pět hodin, to se opravdu omlouvám. Jsem ale rád, že mi kluci pomohli. V těch nejtěžších situacích jsme to prostě zvládli.

Náskok se rozplynul! Lakatoš v čase 138:51 rozhodl nejdelší zápas historie

Překvapivě jste rozhodli nekonečný zápas v oslabení.

Já se snažil vnímat jen to, když oni jeli na nás. Když se hrálo mimo pásmo, tak jsem se snažil hlavu trochu vypnout, aby měl člověk v těch nejtěžších chvílích co nejvíce sil.

Řešili jste v kabině, že se jedná o nejdelší zápas v historii?

Nejdřív to člověk nevnímá, pak to tady hlásili, o přestávce jsme se o tom bavili. Řekli jsme si, že jsem překonali jeden rekord a teď si půjdeme pro druhý, tedy otočení série z 0:3.

Jaká byla nálada v kabině, byly tam vtipné poznámky na délku zápasu?

Vůbec nevím, snažili jsme se udržovat v dobré náladě, kluci v tomhle jsou super, srandičky ano, ale v rámci možností.

Jak to bylo během utkání s hladem a žízní?

Neskutečné. Já jsem toho vypil a snědl. Spousta coca coly a energetických drinků, ale fakt to bylo potřeba. Teď musíme vypít hodně vody, protože jsme toho spoustu vypotili.

Bude v sedmém zápase psychická výhoda na vaší straně?

To se uvidí. Je to 3:3, vítěz postoupí, doufám, že budeme šťastnější.