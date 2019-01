Hradec Králové - Dal rozhodující gól derby, přesně minutu před koncem. Hradecký obránce Filip Pavlík rozsekl duel 39. kola hokejové extraligy. Mountfield díky jeho trefě zdolal Pardubice 2:1. Byla to ale fuška!

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Vaše branka přišla těsně před koncem. Pálil jste od modré. Mířil jste?

Chtěl jsem hlavně trefit branku. To byla první věc, co mě napadla. Že to tam propadlo, to bylo hlavně o štěstí. Byla to ale dobrá akce. Radek Smoleňák hodil puk na modrou a Oskars Cibulskis si mě všimnul na levé straně.

Před zápasem jste měli o čtyřicet bodů víc než Pardubice. Přesto to nebylo jednoduché.

Tušili jsme, že to bude těžké utkání. Je to derby. Věděli jsme, že to bude vyhecované. Je úplně jedno, jestli jde o první nebo poslední tým tabulky. Extraliga je strašně vyrovnaná. I když jim to letos nešlape, Pardubice nemají špatný tým.

V pátek jste dostali osm gólů v Mladé Boleslavi. Zaobírali jste se tím hodně?

Dostali jsme jich hodně, to je fakt. Nebylo to ideální. Vedli jsme, oni vyrovnali. Na konci jsme vyrovnali my. Byl to zápas plný zvratů, který pro nás nedopadl dobře. Dneska jsme se k tomu vrátili, museli jsme se podívat na chyby, abychom je znovu nedělali. Až pak bylo potřeba na Boleslav zapomenout.