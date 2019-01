Hradec Králové - V sezoně dal osm gólů, z toho čtyři vítězné. Matej Paulovič, třiadvacetiletý hokejista Hradce, je na ně specialista. Potvrdilo se to i v souboji s Olomoucí, utkání 30. kola extraligy rozsekljedinou brankou.

„Říkali jsme si, že musíme být trpěliví, že naše šance přijde. Že z ní může být ten jediný gól,“ vykládal poté, co byl zvolen na domácí straně mužem zápasu. „A nakonec přišla,“ radoval se.

Vítězný střelec to však neměl jednoduché. V 50. minutě dostal přihrávku od zadního mantinelu, od padajícího krajana Lukáše Cingela. „Přišlo mi to na brusli a pak jsem do toho jen čapol,“ pomohl si mateřskou slovenštinou.

Vyšlo to, jak by zněla klasická sportovní fráze.