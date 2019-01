Vrchlabí /VIDEO/ -V sérii o prvoligového krále východních Čech je rovnovážný stav. Hradečtí hokejisté vyhráli druhou bitvu ve Vrchlabí 4:2 a na zápasy srovnali na 1:1.

Pazourkův tým táhla k premiérovému bodu ve čtvrtfinále třetí řada a především střelec dvou branek PATRIK MOSKAL. „Trefil jsem se po dlouhé době. Jsem za to moc rád. I pro naší řadu je to velké povzbuzení.“

Patriku, podařilo se vám ubránit velké množství přesilovek soupeře. Bylo to dnes vítězství vůle?

Souhlasím. Bylo to hlavně o vůli. Zase jsme měli strašně moc vyloučených. Přitom jsme si před zápasem říkali, že takhle to nejde. Ale opět jsme to nedodrželi. Zaplaťpánbůh, že jsme jejich přesilovky až na jednu výjimku ubránili.

Čím to je, že jste tolik vylučovaní. Nejste přemotivovaní?

Je to možný, ale i soupeř je hodně nažhavený.

Je disciplína zatím hlavním negativním znakem vaší hry?

Samozřejmě. Nemůžeme hrát v zápase dvacet minut v oslabení. To je špatný. Beru venku třeba pět faulů, ale ne tolik.

Přejděme k vašim zářivým momentům. Tušíte, kudy prošel kotouč pod Štůralou při brance na 2:1?

Myslím, že to bylo mezi nohama. Objížděl jsem branku, gólman vystrčil hůl a v ten moment jsem mu to dal mezi betony.

Věděl jste hned, že je to branka, nebo jste to zjistil až z reakce spoluhráčů?

(usmívá se) Viděl jsem to hned. Stál jsem přímo u tyčky, takže jsem to měl krásně před sebou. Dlouho jsem nedal branku, tak jsem měl velkou radost. I pro naši třetí řadu to bylo velké povzbuzení.

V utkání jste skóroval ještě jednou. Věřil jste si v koncovce o to víc?

To ani ne. Jen jsem zavřel oči. Byla to spíš náhoda.

Z Vrchlabí odjíždíte za stavu 1:1. Cíl byl splněn?

Dá se říct, že jo. Je to dobrý výchozí bod do domácích zápasů. Doufám, že potvrdíme formu a povedeme 3:1.