II. liga, skupina Západ - 22. kolo

SHC Klatovy – HC Stadion Vrchlabí 1:3

Bezmála polovinu zápasu čekali oba soupeři na úvodní trefu, až se ve 28. minutě prosadil domácí bek Houfek, jenž v přesilovce prostřelil do té doby stoprocentního Vacka. Na druhé straně doslova čaroval gólman Kolář, kterého hosté přes herní převahu ne a ne překonat.

Těsný náskok Západočechům vydržel až do závěru druhé třetiny, když se ve 37. minutě prosadil v posledních týdnech střelecky aktivní Bláha (1:1). Ve 46. minutě pak horalům zajistila obrat trefa Adama Jirků a při domácím risku bez brankáře pečetil zaslouženou výhru střelou do prázdné branky Chrtek.

Zbývající program horalů v základní části

21. 12. 2022 Vrchlabí – Příbram (27. kolo)

04. 01. 2023 Vrchlabí – Děčín (29. kolo)

07. 01. 2023 Vrchlabí – Mostečtí Lvi (29. kolo)

09. 01. 2023 Ústí nad Labem – Vrchlabí (23. kolo)

11. 01. 2023 Benátky nad Jizerou – Vrchlabí (30. kolo)



Po 30. kole se soutěž rozdělí na dvě skupiny (1. - 8. a 9. - 16.). V první se bude hrát o co nejlepší postavení před play off, když na nejlepší šestici čeká přímý postup do čtvrtfinále, sedmý a osmý tým půjdou do předkola. Celky ve druhé skupině budou bojovat o pouhá dvě mista v onom předkole, poslední mužstvo v tabulce pak čeká baráž o udržení se v soutěži s nejslabším účastníkem skupiny Východ (aktuálně HHK Velké Meziříčí).

Fakta – branky a nahrávky: 28. Walter (Princl, Ženíšek) – 37. Bláha (Chalupa, Chrtek), 46. Jirků (Duran, Urban), 59. Chrtek. Rozhodčí: Červenka – Maňák, Motl. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 24. Třetiny: 0:0, 1:1, 0:2.

SHC Klatovy: Kolář (K. Čech) – Šilhán, Houfek, Pánek, Vajner, Kovářík, Walter – Princl, Prokop, Matoušek – Beránek, Beníšek, D. Čech – Kosnar, Ženíšek. HC Stadion Vrchlabí: Vacek (Abrahám) – P. Fiala, Bendík, Duran, J. Kynčl, P. Horáček, T. Perička, Kerekanič – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – Jakub Tatar, Urban, A. Jirků – Šlaicher, Kozák, Duchan – Cerman.

Ohlasy trenérů

Michal Straka, trenér SHC Klatovy: „Máme nemocné a zraněné hráče, hráli jsme to na pár lidí, vlastně jsme neměli ani tři kompletní útoky (osm útočníků - pozn. autora). Nicméně vedli jsme, ale pořád opakujeme ty stejné chyby. Klukům tentokrát nemůžu nic vytknout. Ve stavu, jakém se nacházíme, to odmakali.“

Tomáš Jirků, trenér HC Stadion Vrchlabí: „Do utkání jsme vstoupili daleko lépe než do sobotního zápasu v Písku. Od začátku jsme na ledě dominovali, bohužel se nám dlouho nedařilo gólově prosadit a ještě jsme paradoxně inkasovali. Trpělivým a poctivým výkonem jsme však skóre otočili v náš prospěch a zcela zaslouženě si odvážíme tři body.“

Aktuální tabulka

1. Letňany 27 23 0 2 2 134:57 71

2. Příbram 26 21 1 0 4 135:67 65

3. Tábor 26 17 3 0 6 151:69 57

4. Chomutov 26 17 1 2 6 140:84 55

5. Ústí n. L. 25 15 1 2 7 103:68 49

6. Vrchlabí 25 14 0 3 8 98:75 45

7. Kobra Praha 26 13 1 0 12 75:87 41

8. Benátky n. J. 26 11 3 1 11 97:97 40

9. Most 26 11 2 1 12 103:113 38

10. Cheb 26 10 3 0 13 78:95 36

11. Děčín 26 9 1 3 13 95:98 32

12. Písek 25 8 3 2 12 79:97 32

13. Jablonec 26 5 1 2 18 75:143 19

14. Klatovy 26 5 0 0 21 59:102 15

15. Hronov 25 3 1 2 19 72:164 13

16. Řisuty 25 3 0 1 21 72:150 10

Ve středu od 18 hodin hostí vrchlabští hokejisté Příbram. Hronov přivítá pražskou Kobru až ve čtvrtek 28. prosince (18.00).