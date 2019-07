Přestupová bomba vybuchla dnes na vrchlabském druholigovém kolbišti. Finalistu loňského ročníku třetí nejvyšší hokejové soutěže a jednoho z letošních hlavních favoritů na postup do Chance ligy posílí člen Klubu hokejových střelců Petr Sýkora.

Ve Vrchlabí doplní Bednáře s Hlaváčem

Borec, který většinu své dlouhé profesionální kariéry spojil s pardubickým Dynamem, přichází do Krkonoš ještě více vyšperkovat kádr, který bude bezpochyby zaplňovat vlastní arénu i stadiony svých soupeřů. Vždyť už na začátku tohoto týdne vedení klubu prozradilo, že pro novou sezonu počítá s hvězdnými útočníky Jaroslavem Bednářem a Janem Hlaváčem.

„Opravdu se na ně těšíme a s oběma hráči se setkáme již v přípravných zápasech. Navíc máme připravenou ještě jednu přestupovou bombu, kterou odtajníme tento týden,“ sdělil před pár dny novinářům sportovní manažer HC Stadion Vrchlabí Jiří Jakubec.

A nyní je to venku. Pardubice, Milwaukee, Nashville (1999), Washington (2005), Davos. To jsou kluby, jimiž elitní kanonýr nejvyšší české soutěže za dobu své úspěšné kariéry prošel. Šestým se stane právě dlouhodobě nejnavštěvovanější celek druhé ligy. Zatímco s Pardubicemi a Davosem se stal Sýkora vždy dvakrát vítězem nejvyšší soutěže, ve Vrchlabí se čtyřicetiletý veterán pokusí o triumf ve II. lize a následně o postup do Chance ligy.

Bude také trénovat pardubickou mládež

„S Petrem proběhlo velice jednoduché a naprosto korektní jednání, kdy jsme se dohodli na všech zásadních věcech. Nejdůležitější pro hráče bylo, aby mohl angažmá ve vrchlabském týmu spojit se svou novou rolí, kterou má v pardubickém klubu. Tou je práce a výchova mladých talentů. Nijak zásadně se to nekříží s naším programem a tak by Petr měl absolvovat kompletní sezonu v našem A týmu,“ řekl k angažování zvučné posily Jiří Jakubec.

A jací že soupeři se na střet s trojnásobným nejlepším střelcem extraligy mohou těšit? Ve skupině Sever se Vrchlabí potká s okresními rivaly z Trutnova a Dvora Králové. Nováčkem je další tým z Královéhradeckého kraje BK Nová Paka. Devítičlennou skupinu doplňují středočeské Řisuty a kvarteto mužstev ze severních Čech Jablonec nad Nisou, Bílina, Děčín a Mostečtí Lvi.

Premiéra Petra Sýkoru, ale i Jaroslava Bednáře, Jana Hlaváče či Jiřího Vašíčka, jenž v klubu už roky působí, čeká v sobotu 18. září. Do vrchlabské DD Elektromont arény k utkání 2. kola dorazí Bílina.

„Všichni ve vedení i realizačním týmu jsme o Petra moc stáli. Nejenom kvůli jeho hokejovému umění, ale i kvůli jeho výborné povaze. Proto máme z jeho příchodu velkou radost. S Petrem jsem v kontaktu, angažmá ve II. lize nepodceňuje, připravuje se zatím individuálně a myslím, že se všichni můžeme těšit na jeho hokejové umění, zejména na střelbu a koncovku. Je to další obrovská osobnost, která má respekt a uznání i mezi hráči v kabině a myslím, že jeho hokejové kvality jsou stále mnohem výš než na II. ligu. Doufáme, že i on bude tím kamínkem do skládačky, který nám pomůže splnit naše ambiciózní cíle,“ dodal Jakubec.

Soukup: „Vypálil na mě první ránu, teď budeme spoluhráči.“

Když se řekne „útočník Petr Sýkora“ nejednomu hokejovému fanouškovi se ihned vybaví dělovka, neuvěřitelná rána. Pardubický bombarďák byl odjakživa hrozbou pro všechny brankáře. A nyní se na něj mohou „těšit“ gólmani ve druhé lize.

Co na jeho příchod do Vrchlabí říkají opory podkrkonošských rivalů z Trutnova a Dvora Králové? A co čeká na vrchlabskou jedničku Jakuba Soukupa při trénincích? Na to jsme se zeptali právě zmiňovaných hráčů. Všichni dostali otázku, jakým přínosem bude Petr Sýkora pro druhou ligu a zda je pro gólmana horší takovému bombarďákovi čelit v zápase nebo mnohem častěji při tréninku.

Jakub Soukup (HC Stadion Vrchlabí): „Petr bude určitě jednou z největších osobností ligy a bude velmi zajímavé sledovat jeho hru. A jsem velmi rád, že ho budu mít čest sledovat v našem dresu. A naopak, beru to jako výzvu chytat na trénincích takhle kvalitního střelce a těším se na to. S Petrem mám i jeden svůj osobní zážitek. On byl prvním hráčem, který na mě vystřelil při mém premiérovém startu v extralize.“

Patrik Ašenbrenner (HC BAK Trutnov): „Myslím si, že pro druhou ligu je to výborná zpráva. Takové jméno určitě přitáhne spoustu diváků, takže se opravdu hodně těším. A jestli je lepší mu čelit na tréninku nebo v zápasech? Ono je to asi úplně jedno. Samozřejmě v zápase, když inkasujete, tak je to zamrzí víc než při tréninku.“

Josef Čáp (HC Rodos Dvůr Králové nad Labem): „Petr Sýkora bude pro druhou ligu jednoznačně obrovským přínosem. Je to persona extraligy a ikona pardubického hokeje, takže je jedině dobře, že v této soutěži těchto bývalých extraligistů přibývá. Soutěž takoví hráči zatraktivní taktéž pro diváky. Myslím si, že čelit takovému střelci při každém tréninku může leckterého gólmana jedině výkonnostně posunout kupředu. Takže já se budu těšit na jeho pověstné dělovky při zápasech s Vrchlabím a budu doufat, že jeho pokusy ve většině zastavím (úsměv).“

Dávno před sezonou se nabízí otázka. Sejde se trio vynikající útočníků Hlaváč, Bednář, Sýkora v jednom útoku? Na odpověď je samozřejmě ještě brzy, ale Jiří Jakubec se o ni alespoň pokusil. „To je hrozně daleko, ale takto s tím nepočítáme. Možná v přesilovce, ale to je věc trenérů.“