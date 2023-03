Ofenzivně laděný obránce Martin Kozák ve středu zatížil konto letňanských Letců dvěma góly. Ani ty ale vrchlabskému Stadionu nestačily na úvodní vítězství v sérii čtvrtfinále play off druhé ligy. Již dnes se Východočeši pokusí o vyrovnání série, doma Pražany vyzvou od 18 hodin.

Martin Kozák | Foto: Václav Mašinda

Za celou základní část sezony vstřelil dvě branky, další dvě přidal v nadstavbové fázi soutěže a dvě už má na svém kontě také ve čtvrtfinále play off proti Letňanům. Vrchlabský obránce Martin Kozák (28) byl jedním z hrdinům prvního utkání série, ani jeho střelecký počin ale horalům na úvodní bod proti Letcům nestačil.

Přesto se Východočeši nemají za o stydět. Na ledě vítěze základní část odehráli hodnotnou partii, na jejímž konci ale definitivně převážil misky vah na stranu soupeře gól do prázdné branky při vrchlabské power-play. Druhý zápas série se uskuteční už dnes od 18 hodin v bráně Krkonoš.

Martine, s jakými pocity jste ve středu večer opouštěl letňanskou ICE arénu? K úvodnímu bodu jste neměli daleko.

Moc dobrý pocit jsem neměl, jelikož ten bod opravdu nebyl daleko. Ale my si ten zápas prohráli sami naší nedisciplinovaností.

Martin KozákZdroj: Václav MašindaUtkání bylo vyrovnané, vy jste v něm ale ani jednou nevedli, neustále jste museli dohánět. Ubíralo to hodně sil?

Jak říkáte, zápas byl hodně vyrovnaný. Nejvíce sil nám v něm vzala druhá třetina, ve které jsme hráli dlouho v oslabení. Sice jsme všechny soupeřovy přesilovky ubránili, přesto jsme bohužel po konci druhé třetiny do kabin odcházeli s těsnou brankovou ztrátou.

Důležité bylo, že jste takřka na každý soupeřův gól dokázali okamžitě zareagovat. To muselo domácí hráče hodně štvát, souhlasíte?

Určitě souhlasím, vždy je to pro každý tým těžké, když dá gól a vzápětí jiný obdrží. Přesto nám to nakonec nestačilo.

Cítil jste na soupeři nervozitu? Přece jen Letňany musí, vy můžete, berete to tak?

Ani bych neřekl nervozitu, nemyslím si ani, že oni musí a my můžeme. Od začátku si v kabině říkáme, že každý zápas chceme vyhrát a dostat se co nejdál. Ústí taky muselo, ale my jsme chtěli a udělali jsme pro to všechno. Věřím, že i teď uděláme všechno pro to, abychom Letňany porazili.

Kluby Martina Kozáka #36

HC Krkonoše (mládež)

HC Trutnov

Stadion Nový Bydžov

HC Wikov Hronov

HC Stadion Vrchlabí

V utkání jste se dvakrát střelecky prosadil. Vzpomenete si vůbec, kdy naposledy jste vstřelil dva góly za jeden zápas?

No za Vrchlabí to ještě nebylo (usmívá se). Myslím, že naposledy jsem se dvakrát trefil minulou sezonu, když jsem hrál v Hronově.

Mimochodem, mezi dospělými hrajete své sedmé play off v kariéře a tohle byly vaše první vstřelené góly. Radost musela být veliká, užil jste si je?

To je pravda, v play off druhé ligy to byly mé úplně první góly. A samozřejmě jsem si oba užil.

Martin Kozák (vlevo) v úvodním čtvrtfinálovém utkání na ledě Letňan.Zdroj: Václav Mašinda

Hrálo se před sotva dvěma stovkami diváků. Jak velký to pro vás byl rozdíl oproti nádherným návštěvám v předchozí sérii s Ústím?

No rozdíl to je velký a docela i smutný. Pozitivní na tom je, že minimálně padesát procent diváků bylo Vrchlabských. Děkujeme jim za to, že s námi jezdí i na venkovní zápasy, teď se těšíme, jak zaplní stadion u nás doma.

Můžete si být jistí, že vás v pátek přijde povzbudit zaplněná hala. A vy jste doma v play off zatím stoprocentní. Cítíte se tu být hodně silní? Má se soupeř na co těšit?

Je to přesně tak, doma se cítíme být silní a i nadále chceme být stoprocentní. Věřím, že hala bude opět zaplněná a já doufám, že na páteční zápas dorazí ještě víc fanoušků než na Ústí. Třeba naši fanoušci pokoří hranici patnácti stovek.

Fanoušci HCV jsou pro svůj tým v každém utkání doslova šestým hráčem. Doženou ho dnes k vítězství?Zdroj: Václav Mašinda

Na závěr odbočím od druhé ligy. Stíháte sledovat také play off vyšších soutěží? Jaké složení finálových sérií byste si přál v extralize a Chance lize?

Popravdě moc jiné soutěže nesleduji, jelikož se všechen volný čas snažím věnovat rodině, když už nejsem v práci nebo na hokeji. Takže jediné, co vím, tak v Chance lize si teď dobře vede Zlín a v extralize Pardubice, ale víc vám k tomu nepovím (směje se).

Středeční výsledky čtvrtfinále play off II. ligy: Letňany – Vrchlabí 6:4 (stav série: 1:0), Chomutov – Příbram 14:1 (stav série: 1:0), Znojmo – Valašské Meziříčí 7:0 (stav série: 1:0), Vyškov – Havířov 5:4 po prodloužení (stav série: 1:0).



Dnešní program – 18.00: Vrchlabí – Letňany, Valašské Meziříčí – Znojmo, Havířov – Vyškov. 18.30: Příbram – Chomutov.