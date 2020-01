Jejich vztah není růžový, to se dobře ví, i když o tom ani jeden z nich nechce mluvit.I proto nepřišel Vladimír Růžička junior po zápase jeho Sparty v Hradci Králové, jehož trenérem je Vladimír Růžička senior, mezi novináře.

Nechtěl rozpitvávat, jaké to bylo stát proti otci. A to poprvé v životě.

Útočníkovi náladu ke všemu poznamenal i výsledek. Hokejový Mountfield udolal ve 31. kole extraligy Spartu celkem jednoznačně 5:2 a sesadil ji z prvního místa v tabulce.

Nakonec – ani vítěz nebyl příliš hovorný, když dostal dotaz na to, jaké to bylo hrát zápas proti synovi.

„Normální,“ odpověděl a tím jedno z témat duelu definitivně usekl.

Jenže ono to tak obvyklé nebylo. Růžičkovi proti sobě nastoupili vůbec poprvé. Dosud byli vždy na jedné straně. Táta trenér přivedl syna jako mladíka do extraligy v dresu Slavie. Poté si ho vzal i na angažmá do Chomutova. Až po něm – a po jarním sestupu Pirátů – se jejich cesty rozdělili. Růžička mladší, byť vyrůstal ve Slavii, přijal nabídku ze Sparty. Otec se po pracovní pauze uchytil v Hradci.

A v sobotu odpoledne na sebe narazili. Pro juniora to nedopadlo dobře. Na ledě strávil necelých sedmnáct minut, jednou vystřelil, ale žádný kanadský bod nezapsal. Navíc skončil v hodnocení plus, minus (tato statistika ukazuje, zda byl hráč na ledě při vstřelené či obdržené brance) na čísle minus dva.

„Celý zápas byl hodně vyrovnaný, naši hráči si vedli velmi dobře. Pozitivní je, že se nám konečně podařilo dát góly,“ hodnotil střet kouč Mountfieldu.

„Výborný výkon podal znovu Marek Mazanec, který ve druhé třetině chytil asi tři nájezdy. Odjeli jsme Spartě pak o tři góly, to bylo rozhodující,“ nezapomněl pochválit gólmana.

„V posledních zápasech to nejde zrovna ideálně. I když vyhrajeme, tak se nadřeme,“ přiznal sparťanský útočník David Dvořáček, střelec jedné z branek.

Pro Spartu to opravdu byl zápas na draka. Klíčovou třetí trefu domácích totiž zvládl hokejista, který je v Hradci na hostování právě z pražského velkoklubu.Kevin Klíma (stejně jako Růžička syn slavného otce) ve druhé třetině skóroval v přesilové hře. Vyjel od mantinelu a precizní střelou zaskočil brankáře Jakuba Sedláčka, jenž mimochodem v minulé sezoně působil i na východě Čech.

„Je to moc pěkný pocit. Oni jsou první, chtěli jsme se jim vyrovnat, tak jsme do toho šli na sto procent,“ vykládal Klíma po výhře. „Bylo to dobrý, jsou to kamarádi, ale v zápase ne. Zasmějeme se tomu až potom,“ doplnil.

Do smíchu bylo hlavně jemu a také Růžičkovi staršímu. Hradec tentokrát Spartu s jejich pomocí překonal.