Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Na Hradecku je to známá dynastie. Miškářovi. Chlapi z Dohalic. Umí fotbal, hokej. Patrik je pokračovatelem sportovního rodu. Při vší úctě tím nejúspěšnějším. Dnes je z něj pevný článek sestavy hradeckého Mountfieldu.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Oceláři Třinec. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Po pátečním extraligovém duelu na ledě Mladé Boleslavi ho čeká sobotní svátek: Od 17 hodin se hraje derby Hradec - Pardubice.

Je to pro vás zápas roku?

Vnímám to už od žáků. Vždycky to bylo vyhecované. Každý chce vyhrát. Derby je jiné, má větší náboj než ostatní zápasy.

Ale Pardubice jsou nyní na dně a vy nahoře.

Jsou špatné, ale to je jedno. Naposledy u nás vyhrály. Do čeho plácly, to spadlo do brány. Připravujeme se na ně jinak, ale musíme hrát stejně jako v jiných zápasech.

Máte nějakou speciální vzpomínku na derby?

Jo, na osmou třídu. Hrálo se v Pardubicích. V první třetině jsme vedli 4:0. Dal jsem všechny čtyři góly. Byl to asi můj nejlepší zápas, nikdy jsem tolik gólů nedal. Jenže nakonec jsme prohráli. Myslím, že 4:5.

Jakto?

V první třetině dostal Dan Voženílek, který teď hraje extraligu za Dynamo, desítku a v té době jsme dali góly. Jenže pak zase nastoupil a zvrátil to sám. (usmívá se)

V této sezoně jste se v Hradci prosadil. Čím to?

Pomohlo mi, že jsem hrál první ligu za Litoměřice. Měl jsem třeba dvacet minut na zápas. Člověk si začne věřit. To byl průlom.

Litoměřice jsou taková malá vojna, že?

Bydleli jsme na zimáku. Odpoledne jezdila kondiční trenérka, s ním jsme se připravovali. Starý tam moc nechodili. (usmívá se) Večer jsme chodili ve třech na střelnici, to bylo super.

Už jste si zvykl na extraligu?

To jde po pár zápasech. Jediné, co mě překvapuje, že nemám klid v zakončení.

Pravda, dal jste dva góly za pětadvacet zápasů.

Proto si přidávám. Snažíme se to zlepšit na každém tréninku. Máme nový odrážeč, který simuluje situace v zápasech. Chodím na střelnici, abych si v utkání věřil.

Radí vám pořád táta se strejdou, výborným hokejistou?

Už ne. (směje se)

Už jste lepší než on.

Jezdí na všechny zápasy. Kritičtí byli do staršího dorostu. Ani jsem s nimi nechtěl jezdit autem domů. Od chlapů to ale přestalo.

Jste i fotbalová rodina. Bylo těžké vybrat si hokej?

Do osmé třídy jsem hrál obojí za Hradec. Pak jsem se rozhodl sám.

Pohledem trenéra Tomáše Martince

O Patrikovi Miškářovi: „Pomohly mu dvě sezony v první lize v Litoměřicích. Tam se otřískal, vyhrál a teď to zúročuje v extralize. Vždycky to byl šikula, v mládeži byl bodový hráč. V juniorce se dostal do nejlepší dvacítky soutěže.

Je to chytrý hráč i kluk. Nikdy nebyl žádný rychlík, zbrklý hráč. Na druhou stranu bychom někdy potřebovali, aby byl rvavější a výbušnější. Teď má v týmu určitou roli - hraje výborně oslabení, chodí spíš na defenzivní situace.

Každopádně v něm je i něco víc. Uvidíme časem, jestli se někam posune. Má předpoklady, aby se stal lídrem týmu. Je to jen na něm.“