Po druhém kole zimní Tip ligy, v němž registrujeme 268 hráčů (215 mužů a 53 žen), je v čele trio soutěžících, kteří nasbírali třicet pět bodů. Vítězem druhého kola se stal Jan Radoň z Blešna (startovní číslo HK0088), jenž byl mezi třicítkou hráčů, kteří trefili plný počet deseti zápasů. Jan Radoň však uhodl přesný výsledek Správné trefy (Hradec Králové – Olomouc 4:1) a byl nejblíže první třetině.

Nejlepší hráč si může převzít cenu v inzertní kanceláři Hradeckého deníku ve Švehlově ul.: získává Dárkový multipack z Pivovaru Náchod (sedm piv a originální sklenice) a tričko s logem Deníku. Výhru si může vyzvednout do úterý 18. prosince, v době od 9 do 15 hodin.

Jak se zapojit?

Od pondělí do pátku bude na stránkách Deníku vycházet soutěžní kupon obsahující deset zápasů, které se hrají o následujícím víkendu. Tipující u každého z nich napíše 0, 1 nebo 2 podle toho, jak odhaduje výsledek utkání v základní hrací době (1 = vítězství domácích, 0 = remíza, 2 = vítězství hostů). Dvojtipy jsou nepřípustné. Za správný tip hráč obdrží 2 body, za chybný –1, za nevyplnění tipu inkasuje –2. To znamená, že v každém kole lze získat maximálně 20 bodů, minimum činí –10 bodů (v případě deseti nevyplněných zápasů dostane hráč –20 bodů).

U vybraného zápasu (Správná trefa) hráč vyplní poločas (případně první třetinu) a konečný výsledek. Správná trefa rozhoduje při určování vítěze kola či stanovení pořadí při rovnosti bodů.

Poprvé na kupon!

Pokud hráč tipuje poprvé, napíše do kolonky pro identifikační číslo velké písmeno N a vyplní jen číselné heslo a ostatní povinné údaje. Heslo si hráč určí sám při vstupu do hry jako kombinaci libovolných čtyř číslic, například 0135. Startovní číslo hráči přiděluje při vstupu do soutěže redakce Deníku. Každou středu otiskneme pořadí všech soutěžících. V tomto seznamu zjistí nový hráč své startovní číslo, které v dalším průběhu hry vpisuje do kuponu, do SMS zpráv nebo při hlasování na internetu. Startovní číslo a heslo fungují při hlasování SMS zprávou nebo při internetovém hlasování na stránkách www.denik.cz jako přístupový kód konkrétního hráče.