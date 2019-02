Východní Čechy, Trutnov - Inzultace! Nedělní hokejovou bitvu na trutnovském ledě ukončilo napadení rozhodčího.

Na tři body do tabulky si Bydžovští budou muset počkat až do rozhodnutí disciplinární a sportovně-technické komise. | Foto: Petr Čepek

Měl to být jeden z nejatraktivnějších zápasů 7. kola nadstavbové části krajské ligy. Na břeh Úpydorazil nejproduktivnější tým této fáze soutěže z Nového Bydžova a od utkání se očekávala spousta branek.

Napovídala tomu mimo jiné i dosavadní bilance obou soupeřů v této sezoně. Vždyť ve třech dosavadních vzájemných soubojích padlo dohromady 49 branek!

I tentokrát střelci na obou stranách zásobníky nešetřili. První třetinu ovládli jednoznačně hosté (0:5) a pětibrankový náskok drželii o druhé přestávce, kdy vedli 2:7. V závěrečné periodě se ale domácí zvedli, ztrátu stáhli na 5:8 a možná mysleli i na zvrat. Ten se ale nekonal. Stíhací jízdu ukončil zkrat jejich útočníka Lukáše Gabriela, jenž se po neodpískaném zákroku na svého spoluhráče rozjel za hlavním rozhodčím Petrem Karlíkem, jenž po fyzickém kontaktu s hráčem duel ukončil.

„V prvních dvou třetinách se hrál klasický nedělní zápas. Nic nenasvědčovalo tomu, jak vše dopadne. Bydžov byl určitě hokejovější a zaslouženě vedl. Asi v 50. minutě přišel faul kolenem na Zdendu Křížka. Netvrdím, že hostující hráč měl v úmyslu někoho zranit, ale hlavní rozhodčí faul vůbec nepískal, nechal pouze výhodu. Osobně si myslím, že rozhodčí by neměl sloužit pouze jako rozhodčí, ale měl by takové zákroky trestat vyššími tresty. A tím tak ochránit hráče. Když se celá situace přibližně za tři minuty opakovala, jel jsem se za panem Karlíkem zeptat, jestli to myslí vážně a jak by bylo v dané situaci jemu,“ vrátil se den po utkání trutnovský Lukáš Gabriel k momentu, který předcházel jeho následné reakci.

Povídat si s rozhodčíma vysvětlovat mu vlastní názor, to ještě není nic neobvyklého. Trutnovský bek ale přidal něco navíc, fyzické napadení arbitra, na které v pokračování své hokejové kariéry určitě pyšný nebude. „V důsledku emocí jsem ho odstrčil. Chápu, že si to z pozice hráče nemůžu dovolit. A omlouvám se. Více bych to už ale nerozebíral,“ řekl Gabriel Deníku.

Nyní musí očekávat trest. Jak vysoký pro hráče bude, o tom rozhodnou svazoví funkcionáři. Osud jinak povedeného utkání Trutnov B - Nový Bydžov je ale daný. Vítězství zůstane hostujícímu celku. Zbývá jen dořešit, zda se ponechá výsledek 5:9 či půjde o kontumaci 0:5.

„Sudímu se vymstilo, že nechal volnější metr na obě strany“

Jan Kubišta, hrající kouč Bydžova: „Sudímu se vymstilo, že od začátku až do předčasného konce nechal volnější metr na obě strany a přehlížel někdy i hrubší fauly. Některé zákroky byly opravdu za hranou. Pustil to a pak už to neuhlídal. Domácí ve třetí části vycítili šanci a přiblížili se na 5:8. Bylo něco málo přes šest minut do konce, kdy přišel zákrok na jednoho z domácích hráčů. Byl jsem od toho asi metr a podle mě to byl čistý souboj. Vzhledem k tomu, jak rozhodčí celý zápas vedl, tak tohle ani nemohl písknout. Následně jsem vstřelil gól na 5:9. Domácí to nesli těžce, z čehož pramenila menší strkanice mezi hráči obou týmů. Jeden z trutnovských hokejistů se jí však nezúčastnil a jel si to vyříkat s rozhodčím. A bohužel neudržel nervy na uzdě.“