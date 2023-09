/ROZHOVOR/ Jako obhájci extraligového stříbra vstoupí zítra hokejisté Mountfieldu HK do nového ročníku nejvyšší tuzemské soutěže. Tým do něj povede i nadále úspěšný kouč Tomáš Martinec (50). Toho los moc nešetřil, hned v prvním kole totiž vyzve bráchu Patrika, který šéfuje lavičce brněnské Komety. Kdo tenhle souboj nevíc prožívá?

Tomáš Martinec. | Foto: Lubomír Douděra

Hradecký patriot před pár dny oslavil kulaté narozeniny, ale od aktivního pojetí hokeje rozhodně ustoupit nechce. Čas ukáže, na co to celku, který v létě prožil poměrně velkou rotaci a navíc se musí vyrovnávat s dopingovou kauzou, bude stačit. Cíl od vedení? Čtvrtfinále! To v silách Martincova kádru je.

Cíl od vedení je stanovený, jak vidíte sezonu vy?

Cíle si dáváme postupné. V první řadě jsme se chtěli skvěle připravit na začátek ročníku, protože je velice důležité dobře odstartovat. Chytit tempo a rychle nastřádat body, aby tým nabral sebevědomí a mohl předvádět kvalitní hokej, na který má. Pak se uvidí.

EXTRALIGA – 1. kolo: HC Kometa Brno – Mountfield HK, zítra 18:00, Winning Group Arena.

Co vám příprava ukázala?

Měli jsme dva měsíce, během kterých jsme dělali maximum, abychom na tom byli co nejlíp. Odehráli jsme devět zápasů, kromě partnerského Kolína to byly všechno zahraniční týmy. Nechtěli jsme hrát s těmi domácími, se kterými se potkáváme celou sezonu. Myslím, že nám to ukázalo hodně. Víme, na čem máme pracovat.

Ve většině přípravných duelů jste byli často vylučovaní, zaměřovali jste se právě na disciplínu?

Přiznávám, že je to trošku naše bolístka i z minulé sezony. Vychází to ze stylu našeho hokeje. Chceme být aktivní, snažíme se okamžitě tlačit na soupeře a co nejrychleji získávat puky. Někdy z té přemíry snahy a aktivity pramení nešikovnost a trestů jsme měli opravdu hodně. Je potřeba se toho vyvarovat, protože víme, že pokud chceme být úspěšní, nesmíme trávit tolik času na trestné lavici.

Generálku obstaral zápas proti vídeňskému celku Capitals, který jste přehráli 7:0, Trefilo se sedm různých střelců. Je to přesně to, co by mělo Hradec charakterizovat v letošní sezoně? V týmu není žádná obří hvězda, ale branku dokáží dát všechny formace?

Máte pravdu. Pro nás bude znovu alfou omegou, aby tým byl soudržný a pracovitý, protože ani loni ani letos nemáme playmakery a lídry, kteří by byli schopní dát třicet branek za sezonu. Budeme muset pracovat jako tým a body rozdělovat mezi všechny hráče.

V týmu došlo k poměrně výrazným změnám, přišlo hned šest nových hráčů, co na jejich výkony v přípravě říkáte?

Zatím těžko říct, někteří kluci měli zdravotní problémy. To znamenalo, že jsme nemohli hrát zápasyv takovém složení, v jakém jsme chtěli. Já však věřím, že všichni dobře zapadli do kabiny a že se sžili se systémem a hrou, kterou chceme hrát. Doufám, že nám pomůžou.

Do týmu přišel gólman Patrik Bartošák, v přípravě kvůli nemoci odchytal pouze dva zápasy, ale i v nich ukázal, že je top evropským gólmanem, souhlasíte?

Patrik je pro náš tým klíčovým hráčem. Když jsme ho sem brali, tak jsme jasně věděli, že je to výborný gólman a že to bude náš základní stavební kámen. V přípravě měl zdravotní problémy, takže odehrál pouze dva zápasy, ale děláme maximum, aby byl stoprocentně nachystaný.

Bude v sezoně jedničkou?

Přišel sem jako brankářská jednička. Všude, kdepůsobil, byl gólmanem číslo jedna a výrazným faktorem pro daný tým. Na druhou stranu Kivi (pozn. autora: Henri Kiviaho) prokázal, že i on je výborný brankář a můžeme se na něj spolehnout. Ještě uvidíme, jak budeme kluky nasazovat.

Pořád se neví, jak dopadne dopingová kauza. S hráči Kevinem Klímou, Graemem McCormackem i Martinem Štohanzlem máte nějaký vztah, jak to berete právě směrem k ním?

Je to hrozně nepříjemné, kluků mi je samozřejmě líto, a to je ještě slabé slovo. Nemůžou s námi trénovat ani hrát, přitom jsou pořád součástí týmu. My všichni věříme, že to nakonec dopadne dobře a že se k nám budou moci co nejdříve připojit.

Před pár dny jste oslavil padesáté narozeniny, k čemuž samozřejmě gratuluji. Hned v prvním kole se představíte v Brně proti Kometě, kterou trénuje váš bratr Patrik. Byla už rodinná oslava a hecovali jste se na ní?

Děkuji. My s bráchou to zas tak neprožíváme, ale pro rodiče to bude zase svátek. Na zápas se chystají, tak snad se bude hrát dobrý hokej. V rodině je to na jednu stranu velká sláva, na druhou smutek. Uvidíme, jak to dopadne tentokrát, ale Kometa má vynikající tým a myslím si, že bude hrát na špici tabulky, takže nějaká případná ztráta s námi by ji nemusela bolet. (směje se)

Dresy pro letošní sezonu vzpomínají na sezonu před třiceti lety, kdy byl Hradec na jeden rok v extralize, vy jste za něj hrál, jak se vám líbí?

Jsou povedené a symbolika tam určitě je. Já věřím, že bude chodit hodně fanoušků, aby si je užilo společně s námi a že se nám v nich bude dařit.

Máte nového asistenta, kterým je bývalý hráč Hradce Peter Frühauf, jak spolupráce funguje?

Já jsem spokojený. Péťa tady v minulosti hrál, navíc jsme byli v posledních letech v neustálém kontaktu. Řešili jsme spolu hráče ze zahraničí směrem do Mountfieldu. Máme hodně podobný pohled na hokej a myslím, že sem zapadl výborně. Vrátil se do Hradce, který je takový jeho druhý domov, zná zde prostředí a rozhodně pro nás bude během sezony velkou posilou.

MOUNTFIELD HK 2023/2024. Horní řada zleva: Patrik Stehno – videotrenér a statistik, Michal Tvrdík – kondiční trenér a videotrenér, Patrik Marcel, Radovan Pavlík, Jordann Perret, Kryštof Lang, Michael Gaspar, Radek Pilař, Evan Jasper, Marek Zachar, Mgr. Petr Pluhař – kustod, Tomáš Bartoň – masér. Prostřední řada zleva: Bohdan Višňák – vedoucí mužstva, Ladislav Souček – vedoucí mužstva a kustod, Robert Horyna – trenér brankářů, Ralfs Freibergs, Tomáš Pavelka, Matěj Chalupa, Petr Kalina, Patrik Miškář, Radek Smoleňák, David Šťastný, Oliver Okuliar, Alex Tamáši, Christophe Lalancette, MUDr. Jan Folvarský, Ph.D. – lékař, Mgr. Jakub Dudek – fyzioterapeut, Filip Luňák – asistent trenéra brankářů. Dolní řada zleva: Henri Kiviaho, Bohumil Jank, Aleš Jergl, Tomáš Hamara – asistent trenéra, Ing. Aleš Kmoníček – předseda představenstva a generální manažer, Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – primátorka města Hradec Králové, Jan Eberle, Mgr. Michal Pobežal – předseda představenstva a generální ředitel Mountfield a. s., Tomáš Martinec – hlavní trenér, Peter Frühauf – asistent trenéra, Jérémie Blain, Filip Pavlík, Patrik Bartošák.Zdroj: Mountfield HK