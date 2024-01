Na jeden gól nahrál, ten vítězný sám dal. Hradecký obránce Tomáš Pavelka byl v utkání proti Kladnu hodně vidět a výraznou měrou se podepsal pod výhru Mountfieldu 4:2. Lvi zastavili nepříznivou sérii duelů. Čas na slavení ale nemají, už zítra od 18 hodin totiž v dalším domácím duelu přivítají Karlovy Vary.

Hradecký obránce Tomáš Pavelka (vpravo) a kladenský útočník Jaromír Jágr. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Po čtyřech nulách přišla výhra, velká úleva?

Samozřejmě je to lepší než pátá prohra. Je to super, trošičku zadostiučinění i za tu práci, kterou jsme předvedli ve Třinci, kde jsme se sesypali až ke konci. Jsou to dobré body. Na výhru se však nemůžeme upínat, protože nás hned čeká další zápas.

Hodnocení trenérů:

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

O to sladší pocit, když jste zaznamenal vítěznou branku?

Gól potěší vždycky. Říkal jsem, že to může být i trochu obrázek a cesta k tomu, jak by to mohlo jít. Střela od mantinelu, která zaplavala, skončí gólem. Třeba kluci začnou střílet z více pozic a taky jim to tam spadne.

Varování přišlo za stavu 3:2, když měl soupeř dvě velké šance, navíc při hře pět na pět byl možná trošku nebezpečnější.

Vždycky je na čem pracovat. My jsme si říkali, že budou chodit do protiútoků a stejně nám tolikrát ujeli. Utkání jdou rychle po sobě, takže se nebudeme ničím uspokojovat. A jak jsem zmiňoval, musíme pracovat na tom, aby se nám přečíslení nestávala, protože jiné týmy je mohou trestat.

Smoleňák o Hudáčkovi: Politiku vůbec neřeším, důležité je, že nám chce pomoct

Honza Lukáš konečně dochytal utkání, navíc se blýskl povedeným výkonem.

Souhlasím. Měl tam výborné zákroky z bezprostřední blízkosti, které pokryl. Jedině dobře pro nás všechny.

Co jste si však řekl, když se při kladenské hře bez brankáře pokusil o střelu přes celé kluziště a trefil prvního soupeře?

Já jsem viděl, jak puk zpracovává a v momentě, kdy si ho položil na zem, jsem si říkal, že bych mu měl asi uhnout. Když se pokusil o střelu přes celé hřiště, už jsem se jen modlil, aby někoho netrefil a neskončilo to u nás. Soupeře trefil, naštěstí jsme zápas dohráli a bylo to v pohodě. (smích)

Kladno hrálo důrazně, jak duel proti Rytířům bolel?

Mají fyzicky velké hráče, což bylo znát. Já si ale myslím, neříkám, že ze všech, že se nám dařilo ze soubojů odcházet vítězně.

Jak těžké bylo ubránit Jaromíra Jágra? Z tribuny vypadal jeho výkon velmi solidně.

Už jsem zmiňoval, že je na tom silově dobře. Má strašně dlouhou hokejku a spoustu zkušeností v soubojích. Když je na ledě, musíte si na něj dát pozor. Rozhodně byl vidět a byl platným členem Kladna.