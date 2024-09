V dresu Hradce Králové za pár dní vstoupí sice teprve do druhé sezony, ale už za tak krátkou dobu se očividně stal lídrem. Hráčská kabina si totiž jednatřicetiletého beka Tomáše Pavelku zvolila jako nového kapitána. „Náročná kampaň, dlouhé přesvědčování i nějaké billboardy do šatny. Očividně se vyplatilo,“ zasmál se v nadsázce hokejista, jenž si kromě Mountfieldu zahrál ve Finsku, za Spartu či Litvínov.

Působíte velmi klidně, ale dokážete tým, když to bude potřeba, seřvat?

Doufám, že to v sobě mám.

S jakými pocity jste přijal důvěru kabiny?

Je to čerstvé, pár dní. Rozhodně převládá radost, že na mě padla volba a je tam důvěra.

Cítíte narůst zodpovědnosti za všechno, co se kolem týmu stane?

Vím, že to tak je a nějakým způsobem to na mě padne. Snažím se úplně na to neupínat, protože nemohu opustit od svoji hry a svého projevu v zápase. Nesmím si to tolik brát, aby mě to neovlivnilo, to by mohlo být na škodu. Sice je to pro mě premiéra, ale už bych měl mít nějaké zkušenosti na to, abych se s touto rolí popasoval, klukům dokázal něco předat a zdárným způsobem tým vedl.

Podle přípravy, ve které kouč Tomáš Martinec točil hodně mladíků, asi bude komu nasbírané zkušenosti předávat, že?

Patří to k tomu, že jim my zkušenější při trénincích či zápasech ukážeme trošku směr, kterým se dá jít. Byli tam hodně mladí kluci, jsou šikovní. Snad se ještě v sezoně objeví na soupisce a předáme jim něco dalšího.

Příprava to nebyla výsledkově úplně vydařená, jak se za ní ohlížíte?

Byla narušená virózami a zraněnými, takže to bylo trochu nešťastné. Ale moc se mi líbili soupeři, proti kterým jsme hráli, byli velmi kvalitní. Zápasy měli šmrnc a zase to bylo trochu něco jiného než tady v extralize, třeba s německými týmy. Vyzkoušeli jsme si hru proti kvalitním soupeřům.

Kde vás teď nejvíc tlačí bota, na čem musíte zapracovat?

Za mě momentálně musíme ustálit konzistenci hry, podávat stabilní výkony a nevypadnout z toho, co chceme hrát. Když se to rozpadne, vznikají z toho chyby a šance pro soupeře.

Co tedy bude důležité?

Všichni v kabině ví, že když se dodržují věci, které trénujeme, tak jsme hrozně nepříjemný soupeř pro kohokoliv. Můžeme každého přehrávat a dominovat. To je naše cesta.

Rotace v kádru byla hodně velká, zažil jste někdy něco podobného?

To bych musel hodně pátrat, ale hráči, kteří přišli, zapadli skvěle. Volby nových kluků jsou dobré, charakterově to mohu potvrdit. Kádr se mi jeví velmi silně, snad to bude klapat.

V minulé sezoně i teď v přípravě jste nastupoval ve dvojici s Martinem Pláňkem, klape vám to?

Těším se na další spolupráci. Loni jsme tak hráli docela často, doufám, že to bude ladit i teď.

Další týden už vás čeká ostrý start v Litvínově, kde to dobře znáte. Co od zápasu očekáváte?

Náročný duel, Litvínov má skvělý kádr. Je tam užší hřiště, nebude na nic čas, naopak to bude pořádný fičák.

Jaký je plán do začátku extraligy?

Jsou tam tréninky i nějaké volno. Střídá se to dokola.

Výsledky Hradce v přípravě