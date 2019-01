Hradec Králové – Krajská hokejová liga pokračovala zápasy třetího kola. Mužstvo zpod Orebu doma těsně podlehlo exdruholigovému Trutnovu. Druhý okresní zástupce v soutěži, Nový Bydžov, měl volno.

Ilustrační fotografie. | Foto: Petr Čepek

Krajská hokejová liga:

Třebechovice pod Orebem – Trutnov 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Branky a asistence Třebechovic: 33. Šafář (Stříteský), 57. Dostálek (Hloušek). Střely na branku: 21:40. Třebechovice p. O.: P. Lochman – Suchý, Mareček, Stříteský, Kostka, J. Lochman, Podzimek – Bohdanecký, Branda, Kudr – Dostálek, Šafář, Hloušek – Drašnar, Smutný, Dušánek – Christ.

Miroslav Řehák, trenér Třebechovic: „Po počátečním ostychu a očekávání, co předvede soupeř, jsme hru dokázali vyrovnat a s favoritem soutěže odehráli povedené utkání. Škoda neproměněných šancí po vyrovnání na 1:1, kdy jsme se přes fyzicky zdatnější hráče hostí ke gólovým dorážkám nedostali. V závěru si Trutnov již své vítězství takticky pohlídal. Svému týmu přesto nemám co vytknout, za bojovnost a nasazení by si alespoň bod zasloužil."

Další utkání okresních týmů – středa od 18 hodin: Nový Bydžov – Jaroměř, Semechnice – Třebechovice pod Orebem.