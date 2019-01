Východní Čechy - V pondělí v 19.30 hodin oznámí kouč reprezentace Alois Hadamczik jména pro Soči, Deník by na olympijské hry vzal Nedvěda s Hudlerem.

Veterán Petr Nedvěd opět oblékl reprezentační dres. | Foto: ČTK/Milan Kammermayer

Trenér národního hokejového týmu Alois Hadamczik oznámí jména pro olympijské hry v Soči dnes v 19.30 hodin na tiskové konferenci.

Deník mu zkusil napovědět. Jeho sestava? Tvrdá, zkušená, ofenzivní… Tahle parta by si jela pro medaili!

GÓLMANI: Nejméně složitá volba. Mág z Jekatěrinburgu Jakub Kovář na místo jedničky. A to bez diskusí! V současné formě by byl hřích ho schovat pod huňatou deku. Tu si přehodí přes záda reprezentací ošlehaný Ondřej Pavelec. Když to Kovářovi nepůjde, borec z Winnipegu to zvládne stejně dobře. Trojka? Svěží vichr z Detroitu Petr Mrázek.

OBRÁNCI: Řídící jednotku defenzivy bychom měli. Marek Židlický, to je bezkonkurenční česká jednička. Mozek všech přesilovek. Koho k němu? Roman Polák! Svalovec ze St. Louis s vizáží boxera těžké váhy. Trable s kotníkem jsou zaplaťpánbůh pryč, 14. ledna se vrací do kolotoče NHL. Uff…

Typově podobná dvojice by měla válet v druhé řadě. Elegantní rytíř Tomáš Kaberle zvyklý z NHL strážit největší esa. A že v české extralize teď nahání „jen" Bednáře s Nedvědem? No a? Kvalitu pořád má. Vedle něj zaparkuje vousáč Radko Gudas, největší český zjev i objev v NHL za poslední dva roky.

Za evropským útokem číslo 3 musí být i jeden bek z Evropy. Kontinentální jedničkou je Petr Čáslava. Nenahraditelný v oslabení. Uvidíte, bude se moc hodit. K němu ideálně sedne Zbyněk Michálek, překvapivý střelec z posledního MS. A dál? Když někdo hraje v nejlepším týmu NHL jako Michal Rozsíval, opomenout ho nelze. Za číslo 8 volíme Ladislava Šmída.

1. ÚTOK: Díky Petere DeBoere! Trenér New Jersey Devils nechá Jaromíra Jágra v zápase na ledě klidně přes 20 minut, takže důkaz, že veterán zmákne pořádný zápřah, by byl. Dříč Tomáš Plekanec vedle něho hrát musí. Dál? Překvapení, zkusili bychom Jiřího Hudlera, na posledním MS ukázal, že je gólový, v NHL má dobrou sezonu. A kdyby to nešlo? V záloze je připraven Ondřej Palát.

2. ÚTOK: Velká zbraň! David Krejčí patří mezi nejlepší obousměrné centry na světě, Jakub Voráček je hráč, co nesundá nohu z plynu a Patrik Eliáš? Pořád umí nabíjet i střílet.

3. ÚTOK: Roman Červenka neprožívá v Petrohradu nejlepší sezonu v životě, to samé platí o Aleši Hemském v Edmontonu. My ale věříme, že mezi nimi zafunguje potřebná chemie. Střelec a mistr přihrávek? To přeci musí šlapat… Navíc Petr Nedvěd vedle sebe potřebuje borce, co si z něj nesednou na zadek. A jeho úloha? Rozhodnout střelou švihem čtvrtfinále. Kdyby to neklapalo, může sem naskočit přímočarý válečník Milan Michálek.

4. ÚTOK: Síť, do které se chytne každá hvězda, proti nim se bude hrát zatraceně špatně. Praví hokejoví „prevíti"! Michael Frolík s Martinem Eratem jsou křídla, co kmitají nahoru, dolů. Vladimír Sobotka zase dovede uštvat i buvola. Navíc pozor! Všichni tři umí dát gól.

ZŮSTANOU DOMA: Brankář Alexander Salák si nominaci zaslouží, jenže jsme dali šanci nasát atmosféru mladému Mrázkovi, jednou se to bude hodit.

Jan Hejda po minulém MS vykládal, jak mu vadilo široké hřiště – odstřelil se. Beci z Evropy? Nemají takovou kvalitu.

Uvažovali jsme o Martinu Hanzalovi s Jiřím Novotným, jenže máme lepší a rychlejší centry. Navíc zde mohou alternovat Hudler, Červenka i Eliáš. A oslabení? Zmáknou hravě Plekanec s Krejčím. Radim Vrbata s Tomášem Fleischmannem si zabouchli dveře na minulém MS.

Jak by vybral tým pro Soči Deník?

Gólmani: Jakub Kovář, Ondřej Pavelec, Petr Mrázek



Obránci: Marek Židlický, Roman Polák – Radko Gudas, Tomáš Kaberle – Petr Čáslava, Zbyněk Michálek – Ladislav Šmíd, Michal Rozsíval



1. útok: Jaromír Jágr, Tomáš Plekanec, Jiří Hudler

2. útok: Jakub Voráček,David Krejčí, Patrik Eliáš

3. útok: Roman Červenka, Petr Nedvěd, Aleš Hemský

4. útok: Michael Frolík, Vladimír Sobotka, Martin Erat



Začnou na tribuně: Ondřej Palát, Milan Michálek