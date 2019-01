Hradec Králové, Vrchlabí - Byla to ve středu v bráně Krkonoš velká událost. Mediální ruch okolo místní hokejové DD Elektromont arény dával už několik desítek minut před utkáním jasně najevo, že se zde hraje zápas a ne ledajaký. V dresu domácího Stadionu Vrchlabí se poprvé představila velká jména, kterými vedení posílilo kádr před blížícím se bojem o vysněný postup do Chance ligy.

Vedle mistra světa z roku 2001 Jaroslava Hlinky dorazil vrchlabské barvy v souboji s Kolínskými Kozly hájit také bývalý český reprezentant JAROSLAV BEDNÁŘ, nedávno ještě opora extraligového Mountfieldu HK a nyní už sportovní manažer hradeckého klubu. Po utkání, které jeho nový tým vyhrál 5:4 po prodloužení, měl rozhodně o čem povídat.



Jaroslave, co stálo za vaším příchodem právě do vrchlabského klubu?

Jde o spolupráci místního oddílu s hradeckým Mountfieldem. Ta se stále ještě rýsuje a napadla nás myšlenka, že bychom mohli Stadionu i tímto způsobem pomoci k postupu do první ligy. Především proto jsme tady.

Jaroslav Bednář, současný sportovní ředitel Mountfieldu HK, opět obul brusle a na ledě pomohl hokejistům Vrchlabí k výhře.

Vrchlabí je horské město. Udělalo na vás dobrý dojem?

Musím říct, že ten nádech horského prostředí, i ta hala se dřevěnými stropy, to je opravdu nádhera. (Jaroslav Hlinka nazval Vrchlabí českým Davosem - pozn. red.). Chtěl bych poděkovat trenérům, že mi dva dny zpátky úplně odpálili nohy a zapojili mě do tréninku (usmívá se). Samozřejmě si dělám srandu. Musím říct, že hned, jak jsem přišel, tak to tu na mě udělalo vážně dobrý dojem a je moc příjemné tu hrát.



Jaká bude vaše budoucnost ve vrchlabském týmu?

Díky tomu, že herní dny jsou středa a sobota, tak to zvládnu skloubit i s prací v hradeckém klubu. Nyní jde jen o to, odehrát pár zápasů, aby se tělo přizpůsobilo zápasovému tempu. Asi i kvůli tomu jsme začali hrát dříve, než jsme původně měli. Máme měsíc a kousek na to, se opět rozehrát a připravit se na play off, které bude zásadní záležitostí celésezony.



Jak byste zdejší tým charakterizoval? Je možné jej nějak srovnávat s těmi, ve kterých jste doposud hrál?

Já tu měl zatím možnost odtrénovat jen dva dny před zápasem, takže musím říct, že kvalita tréninků je tu stejná, jakou máme například v Hradci Králové. Tréninky jsou hodně podobné, je to v tempu a jsem z toho opravdu mile překvapen.



Vrchlabí se pyšní skvělým a hlavně věrným publikem. Líbila se vám atmosféra středečního utkání?

Atmosféra během našeho prvního utkání byla opravdu skvělá a moc za ní všem divákům děkuji. Doufám, že s námi budou mít fanoušci strpení a budou takhle fandit i v dalších zápasech.



Duel s Kolínem jste vyhráli 5:4 po prodloužení. Co k utkání říct, jak jste jej viděl?

Bohužel se naplnilo to, čeho jsme se báli – že nám to nebude jezdit. Jde to přirovnat k tomu, jako když jdete poprvé po letní přípravě na led. Po prvním zápase po letní přípravě jste plný energie a síly, ale chybí vám takový ten rytmus a zápasové tempo. Tudíž to byl pro nás takový první zápas po letní přípravě, i když to bylo skoro až v únoru (smích).

POSTUP, POTOM FARMA HRADCE

Sezonní scénář vrchlabského Stadionu je tak nějak daný. Už před startem druhé ligy vedení podkrkonošského klubu vyslalo do hokejového světa zprávu o velkých ambicích. Těmi jsou předně vítězství v soutěži, která již za měsíc začne vrcholit vyřazovacími boji. Následně se chce mužstvo porvat v baráži o Chance ligu, ve které by pak měli Vrchlabští plnit roli farmy extraligového Mountfieldu HK. Na papíře vypadají plány aktuálně druhého celku skupiny Střed vábivě, otázkou je, co na sílu vrchlabského kádru řeknou soupeři. Ať už třeba Sokolov nebo tradiční rival z Jablonce.