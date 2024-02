Poprvé od loňské finále proti Třinci se objevili na ledě během extraligového zápasu. Hradečtí hokejisté Kevin Klíma a Graeme McCormack, kteří pykali za užití zakázané látky, hned na úvod zažili duel plný zvratů a nakonec i vítězství 6:5 po prodloužení v Litvínově. Třetím do party je Martin Štohanzl, ten zatím řídí záchranářskou misi v partnerském Kolíně. Ve dvou utkáních pomohl v Chance lize k šesti bodům a zaznamenal gól a dvě asistence.

V utkání 44. kola Tipsport extraligy se Mountfield HK představil v Litvínově. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Pro Mountfield je návrat trojice hráčů před blížícím se play off velkou vzpruhou, to samé platí pro hráče. „Bylo to super, všichni tři jsme hrozně rádi, že jsme zpátky. Doufám, že začneme vyhrávat a v play off postoupíme co nejdál,“ uvedl útočník Klíma.

Ten na ledě strávil něco přes jedenáct minut, McCormack více než 17 a půl minuty. „Na ledě jsem se cítil dobře, protože jsem trénoval hodně a dlouho,“ přiznal Klíma, zároveň však dodal: „Ještě si ale musím trochu zvyknout na zápasový hokej, protože se hraje rychleji než na tréninku.“

Jako na houpačce! Hradec ztratil vedení 5:1, v Litvínově ale zvládl prodloužení

Lvi na ledě Litvínova na začátku druhé třetiny odskočili po gólové smršti do trháku 5:1, ale ani tak mač nedovedli do tříbodového konce. Verva jejich náskok postupně smazala.

„Bohužel závěr základní hrací doby jsme zkazili,“ přiznal Klíma. Oba dva navrátilci následně byli na ledě na začátku prodloužení při hře ve třech. „Trenéři nám ukázali, že s námi počítají. Je skvělé, že nám důvěřují,“ těší Klímu.

V nastaveném čase sice Hradec nevyužil přesilovku, kterou si už po několikáté vylepšil tím, že odvolal gólmana, ale mrzet ho to nemuselo. Po rychlém brejku totiž o druhém bodu rozhodl Blain.

REPRÍZA FINÁLE

Nejvyšší soutěž pokračuje po reprezentační přestávce v rychlém tempu. Už v pátek hokejisté ze soutoku Labe a Orlice přivítají od 18 hodin v repríze finále Třinec. Proti obhájcům titulu to pro svěřence Tomáše Martince bude pořádná fuška. Oceláři už se hodili do play off módu a vyhráli poslední čtyři duely.

„Proti Třinci máme pořád extra motivaci. Na tu finálovou sérii rozhodně nezapomínáme, budeme jim chtít porážku vrátit a naladit se na play off,“ uzavírá Klíma.