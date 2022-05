Hamara v minulém roce působil v pražské Spartě, kde pomáhal Josefu Jandačovi a Jaroslavu Hlinkovi. Předtím trénoval v prvoligových týmech Kadaně a Sokolova. „Jsme rádi, že jsme získali posilu na střídačku v podobě Tomáše. Je to trenér, který už má něco za sebou a jeho zkušenosti od mládeže i mužů se nám určitě budou hodit. Do nástupu na led je ještě daleko, nyní tak budeme mít dostatek času na to, pobavit se o rozdělení našich rolí a celkové spolupráci,“ řekl pro klubový web trenér Hradce Tomáš Martinec. On sám měl ve výběru svého nového asistenta velké slovo.