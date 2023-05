/FOTO/ Ani na třetí pokus hradečtí hokejisté ve finále extraligy na Třinec nevyzráli. V prvním zápase na jeho ledě nedokázali překonat obranu Ocelářů s bezchybným Ondřejem Kacetlem v brance a po porážce 0:1 budou zítra za stavu 0:3 na zápasy odvracet první mečbol. Sobotní duel rozhodl na začátku prostřední periody Marek Daňo. Ten zítřejší začne znovu od 17 hodin a domácí mohou slavit čtvrtý titul v řadě.

HC Oceláři Třinec - Mountfield HK (Extraliga - 3. finále play-off, 22. 4. 2023) | Foto: Petr Rubal

Do sestavy Východočechů se vrátili uzdravení Lev, jenž se zranil v úvodním semifinálovém duelu s Vítkovicemi začátkem dubna, spolu s obráncem Jankem, mimo sestavu naopak zůstal kapitán Smoleňák.

Královéhradečtí dávali hned od úvodního buly najevo obrovskou touhu ještě zdramatizovat finále a vrátit se do hry o titul. Jenže jako v dosavadním průběhu finálové série ztroskotávala jejich snaha na pozorném Kacetlovi. Ve druhé minutě měl velmi dobrou možnost otevřít skóre Okuliar, jenže strážce domácí branky překonat nedokázal. Podobně dopadl i Blain s ránou od modré čáry.

Slezané ale jinak přečkali nápor hostů bez větších potíží a postupně vyrovnali hru. Ve 12. minutě z jejich strany poprvé výrazněji zahrozil kanonýr Růžička, nemířil však přesně. Na konci 16. minuty se poprvé vylučovalo, ale na obou stranách současně. Ani hra ve čtyřech však neuvolnila stavidla opatrné hry s pečlivým důrazem na defenzivu. Když neuspěl s dorážkou Roman, skončilo úvodní dějství bez branek.

Hned v nástupu do druhé části přišla rozhodující chvíle zápasu. Chmielewski našel parádní dlouhou přihrávkou rozjetého Daňa, který si našel prostor mezi hostujícími obránci, sám proti Machovskému zvolil blafák do bekhendu a zvládl ho precizně. Ve 25. minutě mohli zvýšit v krátkém sledu po sobě při povedeném střídání Ocelářů Růžička a Chmielewski, Machovský si však poradil.

V začínající 29. minutě se do dobré šance dostal Perret, ani Kacetl se ale nenechal zahanbit. Po polovině zápasu si Královéhradečtí po Douderově přestupku zahráli první přesilovku, sami se však dostali do problémů, když nebezpečně zakončoval přečíslení dvou na jednoho Daňo. Změnu stavu ale Machovský nedopustil.

Na začátku 44. minuty mohl zvýšit Marcinko, ale Machovský byl proti. Na druhé straně se snažil neúspěšně o vyrovnání Eberle. V končící 48. minutě se do zakončení prodral Hrňa, Machovský však stihl zakročit. Jen chvilku poté se vytáhl i Kacetl, když skvěle přečetl úmysl při dorážce před brankovištěm hlídkujícího Blaina.

Oba celky si pak zahrály ještě početní výhodu. Hosté při ní měli i dobrou šanci na vyrovnání, ale Jergl při zakončení z velkého úhlu do odkryté branky zakončil pouze do boční sítě. Necelé dvě minuty před vypršením základní hrací doby to hosté zkusili v šesti bez Machovského, Kacetla však ostřelovali bez úspěchu a přes velkou snahu na vyrovnání nedosáhli.

HC Oceláři Třinec – Mountfield HK 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 21. Daňo (Chmielewski). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:0.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Dravecký – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána, Svačina. Trenér: Moták.

Hradec Králové: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Werek, Miškář, Eberle – Jergl, Lalancette, Perret – Okuliar, Kev. Klíma, Zachar – Pilař, Lev, R. Pavlík. Trenér: Martinec.