Východní Čechy, Trutnov - Druhá liga nabídla ve středu večer hokejovým fanouškům kompletní program 37. kola a domácího prostředí v něm dostala příležitost využít všechna tři podkrkonošská mužstva. Zatímco hráči Vrchlabí a Dvora Králové dokázali svou snahu přetavit v zisk tří bodů, trutnovští Draci prohráli nadmíru důležitou bitvu s Nymburkem. Po výsledku 2:4 nyní na čtvrtou postupovou příčku do play off ztrácejí propastných osm bodů.

Z druholigového duelu Vrchlabí - Jablonec (3:1). | Foto: Anton Martinec

Vrchlabí - Jablonec 3:1

Fakta – branky a asistence: 40. Bendík (Vágner, Bednář), 45. Hlinka (Bláha), 46. T. Půlpán (Mrňa, Kastner) – 46. Mulač (Havelka, Bříška). Rozhodčí: L. Pilný – Řezníček, Roischel. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 1376. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Vágner, Bendík, Vašíček, J. Moník, Havránek, Jirků, Hozák, Kukla – Bláha, Hlinka, Bednář – Berger, Matějček, Pilař – T. Půlpán, Kastner, Mrňa – Chalupa, Urban, A. Půlpán.

Vrchlabí hostilo duel dvou jasně nejsilnějších účastníků druholigové skupiny Střed. A kdo do DD Elektromont arény přišel, musel si na úvodní gól pořádně počkat. Padl až 43 vteřin před druhou sirénou, když při přesilové hře napřáhl mezi kruhy Bendík a do té doby neprůstřelný Hosnedl lovil puk ze své sítě.

Zatímco v úvodních dvou třetinách kralovali oba brankáři, na startu závěrečné periody jako by se s góly roztrhl pytel. V čase 44:17 udělal v jabloneckém brankovišti zmatek Bláha a odražený puk usměrnil do brány Hlinka. Hosté se do utkání vrátili hned o minutu později gólem Mulače, 13 vteřin po buly ale vrátil dvoubrankový náskok na vrchlabské hole Tomáš Půlpán a stav 3:1 k radosti našlapané arény vydržel až do konce zápasu.

Trutnov - Nymburk 2:4

Fakta – branky a asistence: 17. Smékal (Chytráček, Kynčl), 58. Kubinčák (Martinec) – 18. Josefus, 41. Smejkal (Bičiště), 51. Stehlík (Arnošt, Eis), 60. Stehlík (Bičiště). Rozhodčí: Smitka – Pechánek, Bohuněk. Vyloučení: 2:3. Bez využití: Diváci: 605. Třetiny: 1:1, 0:0, 1:3.

HC BAK Trutnov: Ašenbrenner - Vácha, Leder, Fedulov, Suvorov, Suk, T. Kynčl, J. Kynčl - Kubinčák, Martinec, Semorád - Chytráček, Kalla, Ukhin - Kmošek, Janoušek, Svoboda – M. Poul, Smékal, Chára.

Také v Trutnově se potkali dva tabulkoví sousedé a s ohledem na fakt, že v play off jsou letos k dispozici jen čtyři postupová místa, byl duel aktuálně pátých domácích se čtvrtým Nymburkem dvojnásob důležitý. Uvědomovali si to i hráči obou mužstev. Vstup do utkání se povedl lépe Drakům. Brankář Kroft musel zasahovat hlavně při šanci Martince, neinkasoval však ani při dvou úvodních přesilovkách soupeře.

Gól přišel až při rovnovážném počtu hráčů na ledě. V polovině 17. minuty přiťukl Chytráček kotouč Smékalovi, jehož povedená rána propálila vše včetně nymburského brankáře. Velká škoda, že domácím vedení vydrželo pouhých 40 vteřin. Vyrovnat totiž dokázal hostující kapitán Josefus a stav 1:1 vydržel na světelné tabuli až do začátku závěrečné dvacetiminutovky.

V její 53. sekundě se šikovně prezentoval Smejkal, a když za dalších deset minut zvýšil Stehlík na 1:3, s Trutnovem to nevypadalo dobře. Dvě minuty před koncem ještě dokázal zápas zdramatizovat Kubinčák, v power-play už se ale domácí vyrovnání nedočkali a naopak vteřinu před sirénou inkasovali z hole Stehlíka počtvrté.

Dvůr Králové - Kolín 2:1

Fakta – branky asistence: 15. Fořt (Franc), 47. Dušek (Půhoný, Hoskovec) – 2. Malý. Rozhodčí: Ondráček – Křivohlavý, Klouda. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 380. Třetiny: 1:1, 0:0, 1:0.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Janský - Franc, Petira, Karlík, Matějíček, M. Tondr, Pokorný, Oliva, Faltys - Sedláček, Ježek, Fořt - Valášek, Havlas, Luštinec - Půhoný, Hoskovec, Dušek - Machač, Šedivý.

Papírově nejméně důležitý byl ve středu duel na ledě Dvora Králové. Sem dorazil o body bojovat v tabulce třetí Kolín a po celý zápas byl k vidění velmi rychlý a kvalitní hokej. Už úvodní třetina naznačila, že si soupeři nic nedarují. Start se povedl hostům, kteří se hned první střelou na Janského branku dočkali gólu. Asi v té době ale netušili, že to pro ně bude radost poslední.

Ještě před úvodní sirénou dokázal střelecky odpovědět agilní Fořt a stejný hráč byl ve druhé periodě nejblíž dokonalému otočení skóre. Z voleje ale ve velké šanci gólmana Sejpala nepřekonal a změnu stavu nepřinesla ani dvě neproměněná trestná střílení, když nejprve kolínského Jankovského vychytal Janský a v poslední minutě prostřední části pak Luštinec branku přestřelil.

Rozhodnutí na sebe nechalo čekat do 47. minuty. V ní našel Půhoný skvělou přihrávkou Duška, jehož hůl byla u puku rychleji než gólman Sejpal – 2:1. Ve zbytku zápasu hosté Rodosu pořádně zatápěli, na straně domácích ale tentokrát bylo i potřebné štěstí a na víc než nastřelenou tyč se již Středočeši nezmohli.

Aktuální tabulka:

1. Vrchlabí 34 115:77 73 2. Jablonec 33 153:112 67 3. Kolín 34 129:94 58 4. Nymburk 34 120:108 58 5. Trutnov 34 108:117 50 6. Dvůr Králové 33 119:123 40 7. Letňany 33 79:146 21

Příště (v sobotu) se hraje:

Dvůr Králové nad Labem - Most, Vrchlabí - Řisuty, Trutnov - Bílina, Letňany - Děčín, Nymburk - Kobra, Kolín - Klatovy, Jablonec nad Nisou - Sokolov.