Sedmadvacetiletý důrazný bek v letošní sezoně svoje starty rozdělil mezi České Budějovice a prvoligové Litoměřice. „Patrika jsme nějaký čas sledovali, víme, co je to za hráče. Po odchodu Richarda Nedomlela jsme chtěli zpevnit naši obranu a přinést důraz nejen do našeho brankoviště. Proto jsme se domluvili na angažování Patrika Marcela do našeho týmu. Prozatím jsem domluveni na spolupráci do konce této sezony,“ upřesnil generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.