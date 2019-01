Hradec Králové -Mládežnická mužstva HC VCES Hradec Králové startovala na severu Čech, žáci páté třídy obsadili v mezinárodní konkurenci páté místo

Ilustrační foto | Foto: Profimedia.cz

Mládežnické týmy hokejového klubu HC VCES Hradec Králové se zúčastnily dvou mezinárodních turnajů. Tým páté třídy startoval v Mostě. Celek sedmé třídy pak na stejném místě reprezentoval výběr Královéhradeckého kraje. Mladíci skončili pátí, jejich starší kolegové dokonce třetí.

PÁTÉ TŘÍDY

(ročník 2001/2002)

Výsledky Hradce ve skupině: - Eisbären Berlín 7:1 (5:1, 2:0); - Cvočkaři Hořovice 1:4 (0:3, 1:1).

Čtvrtfinále: Hradec Králové - East Bohemia 1:7 (1:2, 0:5).

O páté až osmé místo: Hradec Králové - Most 5:4 (2:1, 3:3).

O páté místo: Hradec Králové - HC Slavoj Zbraslav 5:3 (3:3, 2:0).

Konečné pořadí: 1. HC Dukla Jihlava, 2. HC Lužnice, 3. Cvočkaři Hořovice, 4. East Bohemia, 5. HC VCES Hradec Králové, 6. HC Slavoj Zbras〜lav, 7. HC Most, 8. HC Slavoj Český Krumlov, 9. Piráti Chomutov, 10. Eisbären Berlín, 11. Avantgard Hockey.

Miroslav Vybíral, trenér HC VCES Hradec Králové: „Podle mého názoru jsme odehráli velmi dobrá utkání s kvalitními soupeři, až na zápas s berlínským mužstvem, které bylo výkonnostně úplně někde jinde než my a tomu odpovídal i výsledek. Zápasy nám ukázaly, že musíme dále pracovat na zlepšení činností jednotlivce, i když musím říct, že náš tým dosáhl na turnaji svého maxima. Ve čtvrtfinále nás bohužel nepodrželi brankáři.“

SEDMÉ TŘÍDY

(ročník 1999/2000)

Výsledky výběru Královéhradeckého kraje ve skupině: - Avantgard Hockey 4:6 (1:2, 2:2, 1:2), - PZ Kladno 8:4 (3:0, 2:2, 3:2), - HC Most 14:0 (4:0, 5:0, 5:0).

Semifinále: výběr Královéhradeckého kraje - Slavia Bratislava 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).

O třetí místo: výběr Královéhradeckého kraje - HC Draci Bílina 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

Konečné pořadí: 1. Avantgard Hockey, 2. Slavia Bratislava, 3. výběr Královéhradeckého kraje, 4. HC Draci Bílina, 5. PZ Kladno, 6. HC Sparta Praha, 7. HC Slovan Louny, 8. HC Most.

Dovednostní soutěže - slalom: 1. Jaroslav Dvořák; střelba na přesnost: 1. Martin Štohanzl (oba výběr Královéhradeckého kraje).

Miroslav Vybíral, trenér výběru Královéhradeckého kraje: „Turnaj hodnotím velmi pozitivně. Pojali jsme ho jako výběr Královéhradeckého kraje, utvořila se výborná parta. Osobně jsem si přál finále, které zároveň bylo i naším cílem. Hráči zápasy odmakali a i přes drobné herní výpadky jsme vyválčili třetí místo. Soupeři typu Avantgard a výběr Bratislavy byli velmi kvalitní a prověřili nás. Musím říct, že to byla v podstatě nejlepší utkání sezony. Také nám turnaj odkryl některé nedostatky, kterým se teď budeme muset věnovat v tréninku. Naše normální soutěž nám neposkytuje reálný obraz o našem projevu hry, protože v dlouhodobé soutěži nemáme tolik kvalitních týmů.“⋌(ls)