V úterý zastavili Jaromíra Jágra, porazili Kladno. V pátek čeká Mountfield od 17.30 souboj 16. kola extraligy v Plzni s Milanem Gulašem, jasně nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Kapitán Škody dal ve čtrnácti utkáních šestnáct gólů a na čtrnáct přihrál. To je neuvěřitelná bilance.

„Má hrozný čich na góly a výbornou střelu. Musíme mu dát co nejmíň času,“ nakázal Richard Nedomlel, hradecký obránce. „A ubránit ho stejně, jako jsme ubránili pana Jágra,“ doplnil.

Právě on na tom měl zásadní podíl. S Jágrem se potkával, dokonce se s ním jednou dostal do roztržky.

„V zápase jde ten respekt stranou. Já jsem ho bránil, on se nám snažil dát gól. Bylo to všechno fér,“ popisoval bek, který se stal vítězem soutěže Radegast index za říjen. Měl tedy nejvíce bodů za srážky a zablokované střely v extralize a v listopadu bude nosit zelenou helmu.

„Já jsem měl vždycky roli ochránce týmu. Nejsem žádný špílmachr, co by vymýšlel přesilovky,“ přiznal. „Asi mi to vyhovuje,“ usmál se.

V Plzni budou jeho služby rozhodně potřeba.