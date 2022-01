Dva asistenti, oba věkově starší než hlavní kouč Jirků. Problém? „Nemyslíme si,“ reagují jednohlasně Jan Starý s Jánem Bendíkem . Prvně jmenovaný má za sebou bohatou extraligovou kariéru v dresu Dynama, když v extralize coby útočník nastřílel hromadu branek (124). Jeho nynější kolega zase platí za obránce. Pochází ze Slovenska, před lety ho však hokejové kroky zavedly do Vrchlabí, kde se usadil. Stihl i tři zahraniční štace, aby hráčskou kariéru ukončil sezonou 2019/2020.

Vítězná premiéra pro nový realizační tým. Horalé udolali rivala z Benátek

Nyní oba borci, jež od sebe věkově dělí devět měsíců, nasedají do společné role asistentů trenéra a v Chance lize budou chtít odstartovat úspěšně. Také pro ně jde o velkou šanci, jak ve svém řemeslu prorazit.

Pánové, jak jste přijali rozhodnutí vrchlabského klubu, který vás jmenoval do role asistentů trenéra A mužstva?

Jan Starý: „Já jsem v této funkci působil již od letní přípravy na tuto sezonu, nejedná se tedy pro mě o nijak velkou změnu. Samozřejmě si vážím nabídky na pokračování, kterou mi klub předložil a já ji přijal.“

Ján Bendík: „Rozhodnutí, zda příjmu nabídku, kterou mi klub dal, bylo na mě. Já ji po krátkém zvážení vzal. Samozřejmě si téhle příležitosti vážím a čas ukáže, jestli to bylo správné rozhodnutí.“

Co podle vás v dosavadním průběhu sezony nefungovalo, aby to mělo za následek změny v realizačním týmu?

Jan Starý: „Nechci hodnotit fungování trenérů přede mnou a ani mi to nepřísluší. Nyní se všichni soustředíme na nejbližší utkání a zbývající část sezony.“

Ján Bendík: „Nerad bych hodnotil práci trenérů přede mnou a jestli to fungovalo nebo ne. Soustředíme se na zbytek aktuálního ročníku, abychom si mohli na konci říct, že jsme pro výsledek udělali maximum a úspěšně jsme vše zvládli.“

Jan StarýZdroj: Anton Martinec

Vy jste trochu kuriózně oba starší než nově jmenovaný hlavní trenér Tomáš Jirků. Může to něco znamenat, v něčem snad dělat neplechu?

Jan Starý: „Věk v tomto případě nehraje roli, navíc se nejedná o žádný velký rozdíl. Tomáš má z nás nejvíce trenérských zkušeností, tudíž bylo logické, že byl jmenován hlavním trenérem. Já se mu budu snažit ve všem pomoct.“

Ján Bendík: „Myslím si, že věk nehraje absolutně roli. Každý z nás věděl, do čeho jde a mohl se rozhodnout, jestli nabídku za daných podmínek příjme. Tomáš Jirků má z nás nejvíc trenérských zkušeností, takže dává smysl, že dostal nabídku na hlavního trenéra, Já se budu snažit mu pomoci z pohledu mých hráčských zkušeností pro splnění našeho cíle, kterým je určitě účast v play off. “

Vám osobně ve vašich kariérách někdy velel mladší borec než jste byli vy sami?

Jan Starý: „To sice ne, ale někdy se také nejednalo o velký věkový rozdíl. V dnešní době mladý trenér není nic neobvyklého. Já s tím opravdu žádný problém nemám.“

Ján Bendík: „Mě určitě ne, ale v dnešní moderním hokeji, už není neobvyklé, aby tým vedl mladší trenér.“

Trenérské žezlo ve Vrchlabí přebírá Jirků. Obrovská výzva a zodpovědnost, říká

Jeden z vás je bývalý útočník, druhý zase letitý obránce. Dá se tedy očekávat, že v popisu práce budete mít každý na starost předávání zkušeností právě svého dřívějšího řemesla?

Jan Starý: „Nemáme to takto striktně rozdělené. Díváme se na hru našeho týmu jako celku a podle toho také spolu komunikujeme. Každý z nás může říct svůj pohled na hru do útoku i do obrany.“

Ján Bendík: „Můžu říct, že role nemáme rozdělené podle toho, kdo na jaké pozici kdy hrál. Každý z nás má svůj pohled na hokej, a pak je na naší komunikaci a domluvě, aby to co nejlíp fungovalo pro tým.“

S celým hráčským týmem se samozřejmě již dobře znáte. Jak se těšíte na novou výzvu a s jakými cíli do nové role vstupujete?

Jan Starý: „Výzva to je pro nás všechny a já věřím, že ji společnými silami zvládneme.“

Ján Bendík: „Těším se na novou zkušenost a rozhodně jdu do nové role s cílem pomoct týmů a možná se i něčemu novému přiučit.“