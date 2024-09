Kdy jste nabídku trénovat hradecký univerzitní tým dostal?

Kluci z UNIted mě oslovili v zimě. Na jaře začala být naše komunikace intenzivnější, protože celý projekt se nastavil na začátku roku. Musel se založit spolek, požádat o vstup do Českého hokeje, o vstup do Univerzitní ligy. Věcí na zařízení bylo spoustu a nebylo jisté, jestli to zvládneme už tuhle sezonu. Díky usilovnému snažení všech členů ve vedení se to povedlo dotáhnout do zdárného konce. Na konci června už jsme věděli, že do ligy vstoupíme. Já byl připravený na obě dvě varianty.

Rozmýšlel jste dlouho, jestli nabídku přijmete?

Neváhal jsem. S lidmi z vedení se známe už z dřívějška, ještě než byla myšlenka na UNIted. Když s tím přišli, já jsem věděl, že by bylo fajn pokračovat v univerzitním hokeji. Já jsem ho historicky hrál, ale to byli akademičky a univerziády. Když jsem končil studium, žádná liga nebyla. Tohle mi přišlo jako pěkné navázání na akademickou rovinu a spojení toho, co mám rád.

Jakou kvalitu má Univerzitní liga, dá se to přirovnat třeba k druhé lize?

Hrozně těžká otázka, tím spíš, že jsme nováčkem. Trenéři, kteří se pohybují na úrovni akademií či druhé ligy, se na Univerzitní ligu pořád dívají skrz prsty. Za mě je to hodně o složení týmů na domácí a venkovní zápasy. Většina hráčů má nějaký mateřský klub a mají vůči němu povinnosti. Já si troufnu tvrdit, že když se sejdou všichni ze soupisek, tak se můžeme úplně v klidu bavit o úrovni druhé ligy. Ale samozřejmě ne vždy se to povede a kluci mohou nastoupit.

Jak probíhal nábor do vašeho týmu?

Prvotní oslovení hráčů měl na starosti sportovní manažer. Museli jsme předložit soupisku k určitému datu, ale byla to pouze jména na papíře. Potom jsem až začali kluky poznávat na ledě. Srpen byl oťukávací z obou stran. Na konci měsíce jsme udělali sestavu, se kterou se v září připravujeme a směřujeme to na první utkání.

Máte nevýhodu, že jste nováčkem a zmiňované poznávání bude delší?

Tím, že jsme začali na začátku srpna, tak jsme předběhli některé týmy v krajské lize, v čas jsme byli na ledě, ale samozřejmě nás ovlivnilo, že jsme kluky neznali. To zabralo čas a měli jsme nevýhodu, že hodně kluků se rozhodovalo, jestli půjde studovat do Pardubic, do Hradce nebo kamkoliv jinam. My jsme přitom dlouho nevěděli, jestli jim hokejovou možnost budeme moci nabídnout. Do příští sezony to pro nás bude velká výhoda, nabídneme jim studium i hokej, což už budou vědět.