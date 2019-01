Hradec Králové - Hradecká tvrz poprvé v play off padla. Hokejisté Slovanu vyrovnali stav semifinále na 2:2

Jan Hruška | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Hradec neuspěl, semifinálová sérieje vyrovnaná

Čtvrtý zápas semifinále play off první hokejové ligy tým HC VCES Hradec Králové na vlastním ledě nezvládl podle svých představ. Východočeši před zaplněnými tribunami nedokázali využít řadu přesilových her a vyzrát na výborně chytajícího ústeckého gólmana Dušana Salfického. V závěrečném dějství domácím už chyběli síly na zvrat zápasu. Ústečtí Lvi byli včera lepším týmem a zaslouženě, byť těsně, zvítězili 2:1. Stav semifinálové série je vyrovnaný 2:2. Páté utkání je na programu v pátek 6. března na severu Čech. Šestý duel se uskuteční v neděli 8. března na hradeckém ledě.

Spřádali plány na další senzační vítězství nad favoritem z Ústí. Hokejisté Hradce Králové však v domácím prostředí padli těsně 1:2, série je tak vyrovnaná.

Útočník JAN HRUŠKA se na jediné brance domácích podílel přesnou přihrávkou.



Jak velké zklamání cítíte po těsné porážce?

Zklamání je vždycky, když se prohraje. Strašně nás to mrzí, protože jsme v play off vlastně prohráli první domácí zápas.



Co tomu tentokrát chybělo?

Určitě góly. Klíčová byla druhá třetina, ve které jsme si vytvořili tlak, bylo na nás hodně faulů. Jenže v přesilovkách jsme nedokázali dát gól. Třetinu jsme paradoxně prohráli 0:1, což nakonec rozhodlo.



Nezbrzdilo vás trochu pětiminutové oslabení hned v úvodu první třetiny?

To zbrzdí každého hrát pět minut v oslabení. Není to nic příjemného. Můžeme být rádi, že jsme inkasovali jen jednou.



Naopak v první polovině prostřední části jste měli několik početních výhod. Gól nepadl. Lámal se v těch chvílích pomyslný chleba?

Myslím, že to rozhodovalo zápas. Byla škoda, že jsme to neproměnili.



S jakými pokyny jste nastupovali do závěrečné dvacetiminutovky?

Prohrávali jsme o gól, tak jsme chtěli vyrovnat a nečekat, jak se to vyvine. V závěru jsme vrhli všechny síly do útoku, stříleli jsme, a nic. Je to škoda.



Stav série je smírný. Které z mužstev je podle vás momentálně ve větší výhodě?

To se nedá říci. Hráli jsme dvakrát doma, oni také, stav je vyrovnaný. Ale myslím, že větší tlak je pořád na Ústí.



V pátek vás čeká páté semifinále. S čím na sever Čech pojedete?

Pojedeme do Ústí s cílem vyhrát. Chceme poctivě bránit a hrát na brejky podobně jako v prvním zápase série.

Kometa Brno : Chomutov 6 : 2

Obránce hokejistů Komety Brno Aleše Křetínského potěšil stoprocentně zlepšený výkon i závěrečný pěstní triumf

Prohráli dvě bitky, snad prohrají celou válku

Brno/ Oproti předchozímu utkání pomohlo proměnit brněnskou defenzivu k nepoznání. Obrana Komety včetně obránce Aleše Křetínského nepustila chomutovské útočníky k ničemu a výrazně přispěla k úternímu vítězství.

Aleši, výsledek 6:2, to je hodně povedená odplata…

Dneska jsme do zápasu vstoupili, tak jak se má. Toto je standardní výkon play off. Každý hráč od prvního do posledního podal stoprocentní výkon. Šli jsme do toho srdíčkem, což nám možná v pondělí chybělo.

Jak se vám povedlo hodit za hlavu předchozí nepovedené vystoupení?

Máme zkušenej mančaft a víme, že v sérii nerozhoduje jeden zápas. Můžeme prohrát o deset a vyhrát o dvacet, ale to vůbec nerozhoduje. Myslíme na čtyři vítězství. Teď se zase hraje od nuly.

Čím jste včera Chomutov přehráli?

Šli jsme dravě za pukem. Tlačili jsme se před bránu, stříleli jsme, nebáli jsme si pohrát s pukem.Tohle všechno měl předtím soupeř. Teď se to otočilo.

V sérii zatím pořád dotahujete. Jak to obrátit?

Už bychom měli zůstat na vrchu, ne jít zase dolů. V pátek musíme začít stejně jako tento zápas a rozhodně nemůžeme prohrát.

Vyhráli jste i druhou závěrečnou bitku. To asi taky nakopne sebevědomí.

Prohráli dvě bitky, já hlavně doufám, že prohrají celou válku.