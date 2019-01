Hradec Králové – Celou sezonu se trápí, fanoušci ho kritizují, dávají mu záhul, ale teď je Luděk Brož (37) za „kinga". V bitvě sezony vystřelil Hradci dvěma góly výhru 5:2 v Benátkách nad Jizerou a možná i účast v play off. „Ale v žádném případě nesmíme být uspokojení," nepropadá euforii zkušený forvard.

I. hokejová liga: Královští lvi Hradec Králové - HC Slovan Ústečtí lvi. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Vstřelil jste dvě branky. Mohou být pocity ze zápasu ještě lepší?

Je jedno, kdo dává góly, my jsme potřebovali zvítězit, to se nám povedlo. Proto jsem šťastný.

Mají pro vás tři body cenu zlata?

Jednoznačně. Benátky mají v týmu hodně mladých kluků, kteří rychle bruslí. My jsme to ale zvládli a odehráli zápas tak, jak jsme měli a potřebovali.

Osud máte ve svých rukou. Je to příjemný pocit?

V žádném případě nesmíme být uspokojení. (důrazně) Není konec. Opravdu musíme jít trénink od tréninku a zápas od zápasu. Samo se to neuhraje. V téhle situaci by neúčast v play off a byla obrovským průšvihem.

V rámci střídavých startů dorazili hráči z Pardubic (Nosek, Radil) a ze Zlína (Horák, Okál). Pomohli vám hodně?

Moc. Všichni čtyři kluci, co přijeli a nastoupili za nás, odvedli na ledě výbornou práci a patří jim pochvala. (šp, sm)