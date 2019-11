Začátek a konec týdne ve zcela opačném rozpoložení. Zdravotní problémy v souvislosti s epidemií střevní chřipky nakonec vystřídaly vítězné pocity po utkání v Hradci Králové. Hokejisté Pardubic vyhráli v derby 5:2.

„Tři body tak jsou před přestávkou skvělé, navíc proti takovému týmu a rivalovi. Je to pro nás důležité vítězství,“ radoval se Johan Harju. Švédský útočník vstřelil dva góly.

Dynamo přečkalo úvodní tlak soupeře a pak skórovalo. „Ze začátku na nás Hradec vlétl a bylo to těžké. Pro mě osobně to bylo tempo, které jsem ještě v extralize nezažil,“ uvedl Matěj Blümel.

Devatenáctiletý útočník vstřelil důležitou branku na 2:1, Dynamo pak svůj náskok ještě navýšilo. „Dobře jsme napadali a drželi střední pásmo. Když to děláme půl zápasu, tak z toho pak něco je. Padlo to tam,“ popisoval forvard, jenž se vrátil ze zámoří do mateřského klubu.

Blümel byl jedním z hráčů, kterých se epidemie netýkala. V Karlových Varech tak společně s juniory nastoupil.

„Mně naštěstí nic nebylo. Po dohodě s trenéry jsem chtěl hrát, protože jsme nejprve nevěděli, jestli budeme schopni v týdnu nastoupit. Nakonec jsem hrál tři zápasy,“ uvedl Blümel.



Střelba, produktivita. Pojmy, které se skloňují v souvislosti s Pardubicemi často. „Je to frustrující, máme hodně střel, ale nemohli jsme dát gól. I na tréninku jsme se začali víc tlačit do brány a chodit před gólmana,“ popisoval.

Střelbu Blümel trénoval i s dvougólovým střelcem a bývalým švédským reprezentantem. Třiatřicetiletý Johan Harju se krátce ukázal i v NHL. „Poprosil jsem ho, jestli může jít se mnou stranou a pilovali jsme to. Těším se na další tréninky s ním, je to super hráč a skvělý parťák do týmu,“ řekl o něm Blümel, kterého nyní čeká reprezentační akce s týmem do 20 let.