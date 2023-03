Tak blízko byli hokejisté vrchlabského Stadionu druhému bodu v sérii. Stejně jako v sobotu sehráli na ústeckém ledě více než vyrovnanou partii, leč znovu se na dalekou cestu domů vypraví s hlavami dole. Pozvednout se je svěřenci trenéra Tomáše Jirků pokusí v pátek doma ve čtvrtém zápase série.

Pětkrát dokázali hokejisté Vrchlabí skórovat ve třetí duelu osmifinále play off na ledě Ústí, přesto odešli z utkání poraženi. | Foto: Anton Martinec

Deset branek nabídla základní hrací doba třetího zápasu osmifinálové série play off druhé ligy mezi Slovanem Ústí nad Labem a vrchlabským Stadionem. Po nerozhodném výsledku 5:5 muselo o majiteli druhého bodu rozhodnout prodloužení a v čase 61:12 jej rozhodl domácí Kordule.

První třetina? Takový hokej jsem od nás snad ještě neviděl, chválí kouč Vrchlabí

Čtvrté utkání je na programu v pátek od 18 hodin ve vrchlabské DD Elektromont aréně, kde dostanou hokejisté první šanci na zpečetění postupu do druholigového čtvrtfinále.

Osmifinále play off II. ligy – 3. zápas

Ústí nad Labem – Vrchlabí 6:5p (4:2, 0:2, 1:1 – 1:0)

Oba celky se od úvodního buly vrhly do útočení a z ofenzivní snahy pramenily také fauly. Ten první vyrobil hostující Tatar, Slovan ale první přesilovou hru nevyužil. To na druhé straně se skóre brzy měnilo. Nejen že putoval za katr na začátku 5. minuty Záruba, doprovodil ho i spoluhráč Berčík a horalům se nabízela dlouhá dvojnásobná početní výhoda.

Vrchlabští rozjeli kombinaci, během níž si celá pětice hned několikrát vyměnila puk, než jej Kynčl předložil Urbanovi a kapitán už mířil do poloodkryté klece – 0:1.

V čase 8:11 se puk po střele domácího Korduleho nešťastně odrazil od bránícího hráče a Vacek neměl šanci reagovat, v 15. minutě si ale hosté vzali náskok zpět, když po nahození Bláhy uklízel puk do za Cikánkova záda Chrtek – 1:2.

Góly ale padaly dál a před úvodní sirénou už pouze za záda gólmana Vacka. Nejprve jej z mezikruží překonal ranou mezi betony ústecký kanonýr Tůma, v koncovce vstupní dvacetiminutovky domácí využili dvě nabídnuté přesilovky.

Vynikající první třetina základem k vyrovnání série. Z jasného duelu však drama

Jak snadno se Ústí do dvoubrankového náskoku dostalo, tak jednoduše o něj hned na startu prostřední části přišlo. Nejprve prokázal důraz před brankovištěm Tatar, necelou minutu po něm se trefou od modré prosadil obránce Pelda – 4:4.

Za tohoto divokého stavu se střelecký účet zápasu na čas ustálil a další změna stavu přišla až v čase 45:56, kdy využil nedůrazu soupeřovy obrany domácí Trefný. Situace se opakovala za 122 vteřin, tentokrát si defenziva Slovanu vůbec nevšímala Moníka a ten v početní výhodě vrátil duelu nerozhodné skóre (5:5).

V závěrečné desetiminutovce si ještě oba soupeři vyměnili po jedné přesilové hře, další branka v nich ale nepadla a poprvé v sérii se tak šlo do prodloužení. V něm oba celky odehrály pouhých 72 sekund, když svůj šťastný večer potvrdil střelec úvodní ústecké branky Kordule a vystřelil Severočechům důležitý druhý bod.

Fakta – branky a nahrávky: 9. Kordule (M. Tůma, Trefný), 15. M. Tůma (Kordule, Costa), 18. Vacík (Roubík, M. Bláha), 20. Záruba (Kordule, M. Tůma), 46. Trefný (Kordule, Berčík), 62. Kordule (Costa, Záruba) – 5. P. Urban (J. Kynčl, Chrtek), 15. Chrtek (D. Chalupa, T. Bláha), 22. J. Tatar (Duran, P. Urban), 23. Pelda (Chrtek, D. Chalupa), 48. F. Moník (Kozák, T. Bláha). Rozhodčí: Veinfurter, Červenka – Horažďovský, Maňák. Vyloučení: 8:9. Využití: 3:2. Diváci: 1317. Stav série: 2:1.

HC Slovan Ústí nad Labem: Cikánek (Stahl) – Drtina, Vacík, Trefný, Záruba, Funk, Šefl, Bartoš – M. Bláha, Roubík, Tůma – Kordule, Costa, Kuchynka – Horký, Smola, Berčík – Rudovský. HC Stadion Vrchlabí: D. Vacek (Krinwald – Pelda, Bendík, J. Kynčl, Duran, T. Perička, M. Kozák, P. Fiala, P. Horáček – D. Chalupa, Chrtek, T. Bláha – Jakub Tatar, P. Urban, Krsek – F. Moník, R. Šlaicher, A. Cerman.

Ohlasy trenérů

Martin Štěpánek (HC Slovan Ústí nad Labem): Na naší straně panuje naprostá spokojenost. Vyhráli jsme hodně důležitý zápas, který byl těžký jak herně, tak psychicky. Dostali jsme se totiž do prodloužení, v němž mohla jedna chyba rozhodnout o celém výsledku. Jsme ale rádi, že se nám to podařilo a do Vrchlabí jedeme s vedením v sérii.

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): Odehráli jsme dobrý zápas, bohužel opět odjíždíme bez bodu. Tentokrát jsme ale trochu více naštvaní, protože si za to více méně můžeme sami. Nastoupili jsme do utkání po výborném domácím výkonu, na začátku jsme využili přesilovku pět na tři. Vedení jsme si ale přestali vážit a začali hrát lehkomyslně. Toho soupeř využil k vyrovnání, i když trochu šťastnému. Stejně tak jsme ale šest minut před koncem první třetiny dali gól na 2:1. Ovšem namísto toho, abychom to v klidu dohráli a naopak dostali domácí pod tlak, tak jsme si nechali dát tři góly. Po třetině jsme si něco řekli a dokázali vyrovnat. Pak už byl zápas dle našich představ. Šancí oboustranně moc nebylo a vývoj dospěl do prodloužení. Ty letos máme v hlavách špatně nastavené, hráli jsme jich sedm a šest z nich jsme prohráli v první minutě. V tom jsme i nyní pokračovali. Nicméně, čeká nás domácí zápas a pokusíme se vrátit sérii zpět do Ústí, ať je na domácích větší tlak a i pro diváky je série co nejdelší. Zatím si myslím, že se hraje hezký a férový hokej.

Další výsledky: Letňany – Děčín 3:2p (konečný stav série: 3:0), Chomutov – Mostečtí Lvi 4:5 (stav série: 2:1), Tábor – Příbram 1:2 (stav série: 1:2), Znojmo – Nový Jičín 7:4 (konečný stav: 3:0), Kopřivnice – Valašské Meziříčí 2:1 (stav série: 1:2), Havířov – Havlíčkův Brod 3:1 (stav série: 2:1), Vyškov – Hodonín 2:4 (stav série: 2:1).

Příští program – pátek 18.00: Mostečtí Lvi – Chomutov, Valašské Meziříčí – Kopřivnice, Havlíčkův Brod – Havířov, Hodonín – Vyškov. 18.30: Příbram – Tábor.