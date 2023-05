Je rozhodnuto! Gólman Matěj Machovský v Hradci Králové pokračovat nebude. Smlouvu totiž podepsal ve Vítkovicích, kde nahradí Aleše Stezku, který míří do NHL. Devětadvacetiletý rodák z Opavy podepsal v ostravském celku víceletý kontrakt. Mountfield tak bude spoléhat na brankářskou dvojici Patrik Bartošák, Henri Kiviaho. Jaké jsou další pohyby v kádru?

Matěj Machovský další sezonu v Hradci nepřidá. Stěhuje se do Ostravy. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Machovský byl výraznou postavou v cestě za extraligovým stříbrem. V play off nenastoupil pouze do dvou duelů a měl vynikající úspěšnost zákroků (95,83%). „Není asi ani potřeba Matěje představovat. Všichni jsme jeho výkony v play off viděli. Je to špičkový gólman. V devětadvaceti letech má zkušenosti z české extraligy, ze zámoří, z KHL i z Finska. Navíc je to zase kluk z našeho regionu. Nevím, co více bych na jeho adresu řekl, než, že jsme velice rádi, že jsme se Matějem domluvili na víceletém kontraktu a přeji mu za sebe osobně i za celý klub, aby se mu u nás dařilo,“ řekl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.

DALŠÍ ZMĚNY

Už v průběhu letošní sezony bylo jasné, že Mountfield se bude muset obejít bez opor z posledních sezon Jakuba Lva a Lukáše Cingela. První jmenovaný se vrací domu do Plzně, kde hokejově vyrostl. Cingel posílí brněnskou Kometu. Oba dva patřili v letošní sezoně k nejlepším. Lev ovládl týmovou produktivitu v základní části, Cingel v ní byl třetí. V play off oba přibrzdilo zranění a v klíčových momentech ročníku chyběli.

„Lukáš i Jakub patřili k nejstabilnějším a nejlepším hráčům našeho mužstva po celou dobu jejich působení v Hradci. Oba dva zde zanechali silnou stopu a byli u našich největších sportovních úspěchů. Já bych jim chtěl jménem celé organizace poděkovat za jejich působení u nás a popřát jim a jejich rodinám do budoucna hodně štěstí a pevné zdraví,“ uvedl pro klubový web generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.

Kelly Klíma.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HKDalším hráčem, který minimálně v příští sezoně na východě Čech nebude působit, je Kelly Klíma. Ten už v průběhu té právě skončené zamířil do Mladé Boleslavi, když byl součástí trejdu za Jana Eberleho. Pětadvacetiletý forvard má v Hradci smlouvu i pro následující extraligový ročník, ale na svoji žádost bude hostovat v Liberci. „Kelly projevil zájem i v následující sezoně působit v jiném celku extraligy, kde by měl dostávat více prostoru, a tak jsme se domluvili na ročním hostování,“ potvrdil Kmoníček.

Do města pod Bílou věž se nevrátí ani rázný bek Richard Nedomlel. Ten i přes platný kontrakt přestupuje do jiného extraligového klubu, když už část uplynulého ročníku strávil v Liberci. Místo něj se do Hradce vrátil slovenský bek Mislav Rosandič, který patřil mezi stabilní členy kádru Tomáše Martince. Novou smlouvu mu však vedení Mountfieldu nenabídlo.

K historické sezoně výrazně pomohli útočníci Patrik Miškář, Ethan Werek a Matěj Chalupa. O jejich pokračování na soutoku Labe a Orlice se jedná.

Zatím jedinou potvrzenou posilou hradeckého Mountfieldu pro nadcházející extraligovou sezonu je Patrik Bartošák. Příchod jednoho z nejlepších evropských gólmanů byl oznámen už na konci ledna. Zkušený brankář prožil fantastickou sezonu ve Finsku, kde dovedl Lahti až do finále. Sklonit se musel až před Tapparou.

Bartošáka doplní ještě další tři noví hráči, kteří budou představeni postupně. První jméno by mělo být odtajněno už dnes.