Po výborné sezoně, ve které hokejisté Hradce Králové obsadili druhé místo a stali se tak vicemistry extraligy, končí u týmu z rodinných důvodů asistent Petr Svoboda. Novou smlouvu na východě Čech naopak podepsal Tomáš Hamara.

Petr Svoboda končí v Hradci Králové. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Vedle Tomáše Martince strávil Petr Svoboda u týmu s roční pauzou čtyři sezony. A spolupráce to byla velice úspěšná. Kromě stříbra z letošního extraligového ročníků pomohl dvaačtyřicetiletý kouč i ke druhému místu v Lize mistrů a byl tak u největších momentů hradeckého klubu. Teď na vlastní žádost končí.

„Mrzí nás, že Petr nemůže z rodinných důvodů dále pokračovat v naší organizaci. Je však potřeba říct, že Petrovi patří obrovské poděkování za těch téměř pět let, kdy působil na pozici asistenta A-týmu s krátkou přestávkou v sezoně 2020/21. I on má samozřejmě velký podíl na tom, že naše organizace dosáhla v posledních letech několik velkých úspěchů, a to včetně Prezidentského poháru a letošního titulu vicemistra ČR,“ řekl pro klubový web generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček a doplnil: „Jeho rozhodnutí plně respektujeme a přejeme mu do dalšího osobního i profesního života hodně štěstí, a především pevné zdraví.“

Hradec zbrojí. Další posilou je slovenský reprezentant Tamáši

Další ročník naopak na lavičce Lvů přidá Tomáš Hamara. Padesátiletý kouč přišel před začátkem sezony do Hradce z pražské Sparty. Do realizačního týmu skvěle zapadl a i on měl velký podíl na historickém úspěchu. „I s prací Tomáše Hamary, který se velmi rychle v našem klubu adaptoval, panovala spokojenost, a to jak ze strany realizačního týmu, tak i z mé strany. Tomáš má podobný pocit a je v Hradci spokojený, i proto byla naše dohoda velmi rychlá,“ potěšilo Kmoníčka.

Vedení klubu náhradu za Svobodu hledá, ale sezonu by měl začít se dvěma trenéry. Jinak zůstává realizační tým beze změn.