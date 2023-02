Tak jako v předchozích soubojích, i tentokrát platilo otřepané rčení „Můj dům, můj hrad“. Jak hráči Nového Bydžova, tak jejich kolegové z Litomyšle ubránily své pevnosti a v sériích hraných na tři vítězná utkání se ujali náskoku 2:1.

Z Tábora sice bez bodů, zároveň však s vidinou brzkého návratu na jih Čech

Už tuto středu tak oba papíroví favorité dostanou příležitost zpečetit účast ve finále, hodí se však připomenout, že doposud žádná série letošní vyřazovací části výsledkem 3:1 neskončila. Buď se týmy radovaly bez ztráty kytičky, nebo rozhodovaly až páté duely.

Semifinále play off – 3. zápasy

Nový Bydžov – Česká Třebová 5:1

Kohouti do zápasu vlétli povzbuzeni vítězným druhým zápasem a v 8. minutě šli do vedení trefou nejproduktivnějšího hráče play off Vojtěcha Augustina. Také Stadion má ale ve svém středu střelce, na kterého se v klíčové fázi sezony může spolehnout. Už v 11. minutě vyrovnal Michal Procházka a stav 1:1 vydržel až do úvodní sirény.

Nový Bydžov vs. Česká TřebováZdroj: stadionbydzov.czTaké ve zbývajících dvou třetinách padlo vždy po dvou brankách, tentokrát už se ale prosazovali pouze domácí hokejisté. V prostřední části to byli členové třetí útočné formace Eis s Chárou, v závěrečné dvacetiminutovce zase borci z elitního bydžovského komanda Hlaváček s Procházkou.

Fakta – branky a nahrávky: 11. M. Procházka, 35. Eis (Chára, Muška), 38. Chára (Eis, Bezděk), 44. Hlaváček (M. Procházka, Brotánek), 55. M. Procházka (Hlaváček, Matějíček) – 8. Augustin (J. Semorád, Pavlovský). Rozhodčí: Maštalíř, T. Veselý – Boček, Řezníček. Vyloučení: 10:8. Využití: 2:1. Diváci: 314. Třetiny: 1:1, 2:0, 2:0. Stav série: 2:1.

Stadion Nový Bydžov: F. Veselý (Schovánek) – Matějíček, Brotánek, Zmítko, F. Novák, Bezděk, Muška, Heligr – D. Jebavý, M. Procházka, Hlaváček – M. Němec, J. Pilný, M. Černý – Postolka, J. Chára, Eis. HC Kohouti Česká Třebová: M. Kraus (od 44. Ament) – T. Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Čada – Augustin, Pavlovský, Ostřanský – Veverka, J. Semorád, Vaňo – Plášek, M. Filip, Stolín.

Nádherné akce, půltucet nastřílených branek. Hronovští před baráží hlásí formu

Litomyšl – Nové Město n. M. 3:1

Také ve druhém nedělním semifinále otevřeli střelecký účet zápasu hosté. Minutu před první přestávkou se po přihrávce Reichmanna prosadil Tomáš Hynek a hubený náskok hosté drželi až do 47. minuty. Několikrát měli příležitost své vedení i zdvojnásobit, to se však nestalo a zákonitě přišel trest.

HC Litomyšl vs. TJ Spartak Nové Město nad Metují (3. semifinále).Zdroj: Petr ŠilarNejprve v čase 46:23 vyrovnal ranou od modré obránce Jonáš, minutu na to mířil přesně v přesilové hře kapitán Litomyšle Stoklasa – 2:1. Pokaždé si přitom asistenci připsal jeden z klíčových mužů série Aleš Půlpán. Když to pak v úplném závěru zkusili hosté v šesti bez jinak v zápase skvělého Čápa, vzal si slovo Jakub Voříšek a střelou do prázdné branky duel definitivně rozhodl.

Fakta – branky a nahrávky: 47. Jonáš (A. Půlpán), 48. Stoklasa (A. Půlpán), 60. J. Voříšek – 19. T. Hynek (Reichmann). Rozhodčí: Kratochvíl, J. Čížek – Pošvář, Schaffer. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 417. Třetiny: 0:1, 0:0, 3:0. Stav série: 2:1.

HC Litomyšl: M. Dostál (Háněl) – Švec, O. Bláha, Bažant, Š. Voříšek, Zahradník, Jonáš, Škvor – Jankovský, Edl, T. Jakubec, J. Voříšek, Stoklasa, A. Půlpán, T. Půlpán, Barkóci, J. Dostál, Cink, Vomočil. TJ Spartak Nové Město nad Metují: J. Čáp (Biegl) – M. Franc, J. Vitebský, Šrenk, Borovec, Dufek, Pohl, V. Dostál – Reichmann, J. Černý, Bucek, Hylena, T. Hynek, Koudelka, O. Šťastný, Vanát, L. Prouza.

Další program, 4. zápasy – středa 18.30: Česká Třebová – Nový Bydžov. 19.00: Nové Město nad Metují – Litomyšl.

Zdroj: Radek Halva