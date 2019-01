Brno, Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové utrpěli ve třetím zápase semifinále extraligy na ledě Brna debakl 0:8, útočník Mountfieldu Bedřich Köhler však vysokou výhru Komety nepřeceňuje. Zajistila totiž soupeři jen jeden bod v sérii.

Bedřich Köhler. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Köhler věří, že v pondělí jeho tým podá pod Špilberkem výrazně lepší výkon a srovná s protivníkem krok.

"Musíme vylézt ze zimáku a všechno nechat tady. Uvidíme, zda budeme mít nějaké video, ale myslím si, že je lepší to hodit za hlavu. Nemá cenu se na to koukat a hrabat se v tom. Říká se, že smutek a radost trvá do dvanácti, já bych to dnes posunul na půl devátou," poukázal Köhler v rozhovoru s novináři na aktuální čas.

"Jsem si jistý, že to půjde. Stejný bod dostanete za výhru 2:1 jako za 8:0. Jestli je něco pozitivního, tak tohle. Oni nevedou 2,5:1, ale 2:1. Musíme v pondělí odehrát lepší zápas a nastavit si na to hlavy. Věřím, že to dokážeme," uvedl dvaatřicetiletý útočník.

Hradec Králové sice prohrál jednoznačně 0:8, čtyři branky však inkasoval až ve třetí třetině. V úvodu byl zápas vcelku vyrovnaný. "Třetí třetinu bych už nehodnotil. Myslím si, že je to pro nás i trošku kruté. První třetinu jsme mohli při troše štěstí vést 2:1. Šance jsme měli i dál. Ale jo, byl to den blbec," řekl Köhler.

Utkání Kometa ve svůj prospěch zlomila ve druhé části, kdy nejprve využila přesilovou hru a poté se trefila dvě vteřiny po návratu vyloučeného hráče na led.

"Do třetí třetiny jsme šli s tím, že s tím zkusíme něco udělat, ale ve čtyřech minutách jsme dostali další dva góly. Pak už pracuje psychika. Začaly nám odskakovat puky od hole, klasické věci týmu, který je dole. Začali jsme si blbě, nepřesně přihrávat. Chtěli jsme to dohrát důstojně, ale psychika byla silnější," pokrčil Köhler rameny. "Jak už jsem ale řekl, jsem pozitivní. Věřím, že série bude dlouhá. Jdeme dál," dodal.

Optimistický je i proto, že již podobné zápasy v play off zažil. Před sedmi lety v dresu Zlína ve čtvrtfinále vyhrál nad Slavií doma 6:1 a 8:3, přesto postoupili Pražané. "A i trenér Růžička tehdy říkal, že je možná lepší prohrát takhle než 2:1, což člověka mrzí více. Je psychicky více stažený," podotkl Köhler.