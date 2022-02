Co jste říkal na výkon reprezentace proti Švýcarsku, který odvál šanci na medaili? Zápas jsem po očku sledoval. Přišlo mi, že soupeř se lépe pohyboval. My máme navíc problémy s proměňováním šancí. Chyběla tomu efektivita a důraz v předbrankovém prostoru.

Česká republika se poprvé neprobojovala do čtvrtfinále olympijského turnaje, smutný obrázek pro náš hokej?

Všechno je jednou poprvé. Může se stát, že akce nevyjde a s někým prohrajete. Tyhle neúspěchy však už trvají dlouhou dobu. Sice jsme se vždycky dostali do čtvrtfinále, ale tam jsme skončili.

V těžké pozici je kouč Pešán, jak velký podíl na tom nese?

Vůbec si to nedovolím hodnotit. Člověk v tom týmu není a netuší, jak to tam funguje. Pan Pešán není v oblibě u veřejnosti, jako byli jiní trenéři, ale já si nemyslím, že to je chyba pouze pana Pešána. Za mě je to mladý, perspektivní trenér, má okolo sebe zkušené borce, jakými jsou Straka, Špaček, Nedvěd. Realizační tým je kvalitní a rozhodně to není o jednom člověku na střídačce.

Pokračujte.

Je to k zamyšlení nad celým českým hokejem. Kdy jindy udělat radikální změnu, když ne teď? Tím myslím, že by bylo potřeba vyměnit úplně všechno od vedení svazu. Všechny ty, kteří tam jsou za zásluhy a pro český hokej už neodvádí, to co by měli. Pavel Vajsejtl (vpravo) s olympijským šampionem Jiřím Prskavcem.Zdroj: HC Jičín

Máme nejvyšší ambice

Do konce základní části vám zbývají odehrát v Krajské hokejové lize Libereckého kraje dva zápasy, pořád pomýšlíte na první místo?

Na Turnov sice ztrácíme čtyři body, ale máme ještě dva zápasy k dobru, pokud je proti libereckému Slavoji zvládneme, tak bychom měli obsadit první místo. Chceme ho!

Jak zatím sezonu hodnotíte?

Ze začátku to bylo všechno ovlivněné covidem a různými nařízeními. Nikdo moc nevěděl, jak se může trénovat, kdo skončí v karanténě. My jsme se s tím nějak poprali, začali jsme trénovat o něco déle, doháněli jsme tréninkové manko. Postupně se nám to povedlo dát dohromady, scházeli jsme se ve 22 lidech. Bohužel to vydrželo asi měsíc a půl, pak přišla marodka, takže jsme spadli do útlumu.

Ambice jsou ale i tak nejvyšší?

Určitě. Máme tým mladých kluků, kterým se snažíme vytvořit slušné podmínky. Rozhodně bychom chtěli vyhrát trofej.

JJ68

Včera oslavil kulaté padesáte narozeniny Jaromír Jágr, co říkáte na to, že pořád hraje na nejvyšší úrovni?

O něm se nemá vůbec cenu bavit. Je neskutečné, co předváděl a pořád předvádí. Myslím, že ho v Česku už nikdo nemůže překonat v bodech ani rekordech. Pro celý český hokej toho udělal strašně moc. Bohužel si myslím, že u nás je trochu nedoceněný. Kdyby žil v Americe, tak tam má několik soch. Tady se úspěch moc neodpouští. Že i v padesáti letech hraje, to ukazuje na to, jaký to je profesionál a jak se o sebe stará.