Východní Čechy – Jedenatřicet dvouminutových trestů udělili rozhodčí v utkání Krajské hokejové ligy v duelu Vrchlabí a Opočna.

KHL Hradecka

Hronov – Nové Město 4:7 (2:2, 1:0, 1:5). Branky: Hubáček 2, Vítek, Borůvka – Marša 2, Kodym, Praus, Janoušek, Potuček, Chmelík. Rozhodčí: Pahulák – Průcha, Zeman. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Diváci: 450.

Jaroměř – Dvůr Králové 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Branky: Novotný 2, Vejman, Růta – Krejcar, Rychtera. Rozhodčí: Svoboda – Antalík, Machač. Vyloučení: 9:5. Využití: 1:0. Diváci: 150.

Semechnice – Nová Paka 1:7 (0:1, 1:4, 0:2). Branky: Lukášek – Příkazský, Zvolenský, Slabý, Štěpán, Pour, Barbora, Šebek. Rozhodčí: Kubišta – Rada, Brandejs. Vyloučení: 6:6, navíc Gois 5 min. + OK, Lukášek 5 min. + OK – Štajner 5 min. + OK, Barbor 5 min.+ OK. Využití: 1:1. Diváci: 30.

Vrchlabí – Opočno 11:4 (4:3, 2:1, 5:0). Branky: Pulec 3, Lepka 3, Hlaváč, Fořt, M. Svoboda, Bláha, R. Svoboda – Rail, Slezák, Černík, Zajíček. Rozhodčí: Veselý – Karous, Schánil. Vyloučení: 15:16, navíc Mlateček (OPO) 5 minut + OK. Využití: 4:2. V oslabení: 2:0. Diváci: 415.

Třebechovice – Náchod 10:3 (4:1, 2:0, 4:2). Branky: Šafář 4, Drašnar 2, Branda, Kostka, Smutný, Podzimek – Petr, Verner, Karel. Rozhodčí: Lučan – Petr, Votroubek. Vyloučení: 6:5, navíc Šejnoha (Náchod) 10 min. OT. Využití: 3:1. Diváci: 110.

Nový Bydžov – Jičín 1:4 (0:0, 1:3, 0:1). Branky: Pomichálek – Hladík, Kysela, Abel, Weiss. Rozhodčí: Derner – Pošvář, Pechánek. Vyloučení: 7:8. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 100.

Tabulka:

1. Nové Město 12 10 1 0 1 81:34 32

2. Vrchlabí 11 9 0 0 2 65:27 27

3. Trutnov 11 8 0 1 2 56:36 25

4. Hronov 11 7 0 1 3 57:44 22

5. Třebechovice 11 7 0 0 4 57:37 21

6. Jaroměř 11 7 0 0 4 46:35 21

7. Nová Paka 11 6 0 0 5 48:44 18

8. Náchod 11 5 1 0 5 54:49 17

9. Jičín 11 5 0 0 6 45:35 15

10. Nový Bydžov 11 3 0 0 8 38:64 9

11. Dvůr Králové 11 2 0 0 9 35:52 6

12. Semechnice 11 1 0 0 10 24:87 3

13. Opočno 11 0 0 0 11 29:91 0

Další program – neděle 18. listopadu (17.00): Opočno – Hronov, Náchod – Vrchlabí, Dvůr Králové – Třebechovice, Jičín – Jaroměř, Nová Paka – Nový Bydžov, Trutnov – Semechnice.