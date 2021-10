Hokejisté hradeckého Mountfieldu díky skvělé otočce s Vítkovicemi z 0:2 na 4:2 protáhli vítěznou sérii v extralize už na pět zápasů. Pokud v neděli úspějí na ledě Českých Budějovic, vyšvihnou se do čela tabulky.

Hradec Králové (v tmavém) vs. Vítkovice (4:2). | Foto: Stanislav Souček / Mountfield HK

Po debaklu v Pardubicích se očekávalo, že hokejisté Vítkovic budou v Hradci pořádně kousat. A to se také stalo, tedy alespoň v první třetině. Slezané šli do dvougólového vedení a s hráči Mountfieldu to po úvodní dvacetiminutovce vypadalo zle nedobře.