PODPIS: MATĚJ CHALUPA

V uplynulé sezoně se nastálo do prvního týmu nepropracoval, v nejvyšší soutěži odehrál pětadvacet utkání, více duelů si střihl v partnerském Kolíně v první lize, kde byl nejproduktivnějším hráčem Kozlů. Teď by znovu rád zabojoval o místo v hradeckém kádru.

Matěj Chalupa.Zdroj: ČTK

„Matějovi se letos nepodařilo nastálo probojovat do základní sestavy. Je však v Hradci spokojený a chtěl by se o to pokusit v nadcházející sezoně. Naše nová smlouva je na dobu jednoho roku s jednoletým opčním právem klubu. Dobře víme, že Matěj má obrovský potenciál a budeme se společnými silami snažit o to, aby ho mohl v našem klubu opětovně rozvinout,“ uvedl pro klubový web generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček.