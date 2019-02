Nejprve se prosadil zadovkou Matej Paulovič, poté se poprvé v utkání trefil reprezentační obránce Filip Pavlík. Ten ukázal velkou formu, obranu soupeře pokořil sebevědomým manévrem.

„První třetina byla z naší strany velmi solidní,“ řekl hradecký zadák Petr Štindl, jenž však nastoupil v útoku.

Domácí po přestávce vystřídali brankáře a ve 28. minutě také snížili, když využili přesilovku. Jenže Východočeši zareagovali bleskově, Filip Pavlík opět zajistil dvougólový náskok.

Ve třetí třetině završil hradecké vítězství netradiční útočník Štindl, jenž před bránou tečoval nastřelení obránce Richarda Nedomlela.

„Postavil jsem se před bránu a šťastně jsem to tečoval. Jsem rád, že to padlo hned v prvním zápase. Sám jsem teď viděl z druhé strany, že když jde člověk do brány, dá odtamtud nejvíce gólů. Když se člověk pere před bránou a zkusí něco tečovat, tak má šanci dát gól,“ řekl střelec.

Hradec pak už zápas v klidu dohrál. Jeho venkovní šnůra ale ještě nekončí. V úterý se představí na ledě úřadujícího mistra ligy Komety Brno.

Karlovy Vary - Hradec Králové 1:4

Fakta - branky a nahrávky: 28. Flek (T. Rachůnek, Šenkeřík) – 7. Paulovič (Graňák, M. Chalupa), 12. F. Pavlík (Rákos, Miškář), 30. F. Pavlík (Koukal, Rákos), 53. Štindl (Nedomlel, Kukumberg). Rozhodčí: Pešina, Horák – Hynek, Gerát. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. Diváci: 2931. Třetiny: 0:2, 1:1, 0:1.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný (21. Bednář) – Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák, M. Rohan, Podlipnik – Flek, Gríger, T. Rachůnek – T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý – Kohout, Skuhravý, Gorčík – Šik, Kverka, Stloukal. Trenéři: Pešout a Mariška.

Mountfield Hradec Králové: J. Pavelka – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Graňák – Paulovič, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Rákos, Miškář – Kukumberg, Dragoun, Štindl. Trenéři: T. Martinec, Krátoška a P. Svoboda.