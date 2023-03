V obou semifinálových sériích platilo, že vždy vítězil domácí celek (celkem 10x). To platilo i v nedělním podvečeru v Novém Bydžově, kde hladový domácí tým rozhodl o svém postupu hned v úvodní třetině. Již v 11. minutě svítil na ukazateli skóre stav 4:1.

V poli i na šance byl zápas plus minus vyrovnaný, ovšem co rozhodlo, to byly výkony gólmanů. Zatímco hostující Kraus si vybral slabší den a v rychlém sledu čtyřikrát kapituloval (zvlášť jednou se musel pořádně červenat), domácí Veselý zejména ve druhé třetině vychytal několik tutovek hostujících hráčů a byl jednoznačně strůjcem postupu.

Zdroj: Petr Tomeš

Semifinálové rozuzlení si nenechala ujít téměř pětistovka diváků. Do Bydžova přijela i početná skupinka fans Kohoutů a byla hodně slyšet, podobně jako domácí kotel. V součtu panovala v hale parádní atmosféra hodná důležitosti duelu.

Semifinále KHL – 5. zápas

Nový Bydžov – Česká Třebová 5:2 (4:1, 0:1, 1:0). Branky nahrávky: 2. Matějíček (Procházka, Petr), 9. Hlaváček (Procházka), 11. Procházka (Zmítko, Hlaváček), 11. Pilný (Němec), 45. Procházka (Matějíček) – 4. Augustin (Pavlovský, Sedlák), 33. Fúzik (Sedlák). Rozhodčí: Kubeš, Pecha – Řezníček, Šesták. Vyloučení: 7:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 477. Konečný stav série: 3:2.

Stadion Nový Bydžov: Veselý – Matějíček, Brotánek, Muška, Bezděk, Zmítko, Heligr – Procházka, Hlaváček, Petr – Eis, Postolka, Chára – Jebavý, Pilný, Němec – Divíšek, Bureš, Černý.

HC Kohouti Česká Třebová: Kraus (11. Ament) – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Hradil, Daněk – Augustin, Semorád, Pavlovský – Hemský, Filip, Ostřanský – Plášek, Veverka, Fúzik – Vaňo, Stolín, Čada.

