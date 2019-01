Detroit/Hradec Králové - Ze zápisníku Romana Višňáka ze zámoří.

Roman Višňák. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Zdravím z Detroitu čtenáře Deníku!



Už se to blíží. Týden zbývá do našeho prvního zápasu na mistrovství světa dvacetiletých s Norskem. Jak jsem psal minule, jsme v režimu klasických dní, kde samozřejmě nechybí náročný trénink a meeting.



Ještě před odjezdem z Detroitu nás čekala jedna pochoutka – zápas basketbalové NBA mezi domácími Pistons a Los Angeles Clippers. Před zápasem jsme se navečeřeli v restauraci místního basketbalového klubu a pak jsme se s celým týmem přesunuli do arény The Palace of Auburn Hills. Měli jsme možnost vidět vše od rozcvičky, zahajovacího ceremoniálu a samozřejmě samotného zápasu, který doprovázela tradiční americká show při přestávkách. Musím říct, že to byla velmi zajímavá podívaná.



ala Pistons je krásná, moderní, v minulosti se dvakrát přistavovala a nyní je její kapacita 21 tisíc diváků. Na zápas s Clippers jich halu zaplnila více než polovina. I když se na výši počtu diváků projevuje výkonnostní krize klubu, jelikož Detroit už dva roky nepostoupil do play off, a pravděpodobně i v letošní sezoně bude mít smůlu, všichni se náramně bavili.



Jen jsem si tak v hledišti říkal, co by kdo za to dal u nás, kdyby se přišlo na basket či jiný sport podívat 12 000 diváků. V ochozech nechyběla tradiční nabídka suvenýrů, možnost vyzkoušet házení na koš a občerstvení od klasického hod dogu, steaků až po čokoládové pražené dobrůtky.



V neděli jsme brzo ráno vstávali a podstoupili osmihodinovou cestu autobusem do Rochesteru, kde chceme stihnout odpolední trénink.



Tyto řádky píši těšně před odjezdem, tak snad nám bude přát dobré počasí a všechno v klidu stihneme. V tomto týdnu už na nás začne útočit nervozita.

Šampionát je skoro za dveřmi. Doufám, že nám v Čechách budete držet palce.