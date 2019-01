Královéhradecko, Jaroměř /ROZHOVOR/ - Aleš Hlavnička si chválí spolupráci s Jiřím Světlíkem a chce vyhrát Krajskou hokejovou ligu Královéhradecka.

Aleš Hlavnička (v modrém). | Foto: Petr Čepek

Poslední lednový den oslaví 22. narozeniny. Jako předčasný dárek si nadělil fakt, že se stal nejlepším střelcem základní části krajské hokejové ligy. Jaroměřský forvard Aleš Hlavnička nastoupil do šestnácti zápasů a vsítil v nich hned pětadvacet branek! Jak sám říká, hodně mu k tomu dopomohli spoluhráči, hlavně parťák Jiří Světlík. I díky této dvojici je tým Jaroměře na nejvyšším stupínku. Ale soutěž ještě zdaleka nekončí.

Skončila základní část av Jaroměři musí být s první příčkou asi spokojenost, ne?

Určitě. V úvodu jsme dvě utkání prohráli, tak jsme si říkali, jak to bude dál. Atmosféra nebyla přívětivá. Ale pak jsme na to vlítli, naprostý obrat v náladě a dopadlo to tak, že máme první místo. Takže si myslím, že naprostá spokojenost.

Jaké cíle jste si vůbec dávali před sezonou?

Chtěli jsme dosáhnout toho, co se nám právě podařilo, tedy být první po základní části. Dále jsme se samozřejmě chtěli dostat do play off, což už víme, že se nám podaří. Tudíž všechny dosavadní cíle jsou splněné. Dalším a nejvyšším je vyhrát celou soutěž.

Po 2. kole jste byli na nule. Od té doby pravidelně bodujete a vesměs vyhráváte. Co vás nakoplo? Máte šestnáctizápasovou bodovou šňůru.

První zápas jsme prohráli, že jsme inkasovali 9 vteřin před koncem základní hrací doby, což nás hodně potopilo. Pak jsme si sedli v kabině, kde jsme si řekli, co musíme zlepšit. Podařilo se nám zlepšit týmovou morálku a najednou vše začalo klapat. Vše do sebe zapadlo a šlo to, jak má.

Pohled na tabulku vypadá, že prvních šest sedm týmů je nesmírně vyrovnaných.Je tomu tak i na ledě?

Přesně tak, jak říkáte. Ty týmy jsou neskutečně vyrovnané. Každý má nějaké hráče, kteří hráli extraligu či I. ligu, a ti tomu dodávají kvalitu. Zespoda to tlačí sice třeba ne tak zkušení a dobří hráči, ale ti zase přinesou bojovnost a chuť do hry. Každé mužstvo může nabídnout kvalitní hokej. Co se týká duelů, tak každý je jiný a můžou rozhodovat vteřiny.

S pětadvaceti góly jste nejlepším střelcem základní části. Kdy jste zjistil, že vám to bude v této sezoně tak pálit?

Konečně jsem byl zase dán do lajny s Jiřím Světlíkem, který se ke konci minulé sezony vrátil k hokeji. Zjistili jsme, že nám to spolu sedí. On připravoval velké množství šancí a pro mě už to pak bylo snadnější. Tolik gólů jsem dal hlavně díky němu. Na začátku sezony to nebylo tak světlé, tak jsem si říkal, co dál. Ale pak to tam začalo padat. Nějak jsem se na to nesoustředil, snažil jsem se pomáhat týmu a nakonec jsem se dostal až na toto číslo. Takže já jsem spokojený.

A to jste ještě ve dvou zápasech nenastoupil, že?

Ano. V posledním nedělním kole jsem nehrál domácí duel s Bydžovem, byl jsem na dovolené. Letěl jsem na Silvestra za přítelkyní na Kypr. Vrátil jsem se teď v pondělí. V prvním případě jsem byl také na dovolené, ale bylo to spíše ze zdravotních důvodů.

Nechal jste si nějaké góly i do další fáze soutěže?

(usměje se) Doufám, že jsem to všechno nevystřílel. Hlavně abychom vyhrávali, to je nejdůležitější. Když k tomu budu moct přispět nějakým gólem, tak to bude ještě lepší.

S čím vaše mužstvo půjdedo zbytku sezony?

Domnívám se, že do zbytku sezony půjdeme s ještě větší chutí. První místo nám dodá neskutečnou energii a věřím, že i fanoušci nás přijdou podpořit, když už se dozvěděli, že jsme první. Takže myslím, že budeme mít ještě větší chuť něco s výsledkem udělat a dotáhnout to do toho vítězného konce sezony.

Krajská liga Královéhradecka:

Tabulka po základní části:

1. Jaroměř 18 11 2 3 2 110:60 40

2. Nová Paka 18 11 3 1 3 112:40 40

3. Náchod 18 11 1 2 4 82:59 37

4. Trutnov B 18 10 1 1 6 101:85 33

5. Hronov 18 9 2 0 7 88:85 31

6. Nový Bydžov 18 9 0 3 6 107:89 30

7. Třebechovice 18 8 1 0 9 79:62 26

8. Nové Město 18 4 3 1 10 55:90 19

9. Opočno 18 2 1 3 12 60:110 11

10. Semechnice 18 0 1 1 16 54:168 3

Doma:

1. Trutnov B 9 7 0 0 1 1 57:33 22

2. Jaroměř 9 6 1 0 1 1 59:30 21

3. Nová Paka 9 5 1 0 1 2 59:20 18

4. Hronov 9 5 1 0 0 3 54:40 17

5. Nový Bydžov 9 5 0 0 1 3 48:43 16

6. Třebechovice 9 5 0 0 0 4 46:24 15

7. Náchod 9 4 1 0 1 3 40:39 15

8. Nové Město 9 2 1 0 1 5 27:53 9

9. Opočno 9 2 0 0 2 5 33:49 8

10. Semechnice 9 0 1 0 1 7 24:70 3

Venku:

1. Nová Paka 9 6 2 0 0 1 53:20 22

2. Náchod 9 7 0 0 1 1 42:20 22

3. Jaroměř 9 5 1 0 2 1 51:30 19

4. Nový Bydžov 9 4 0 0 2 3 59:46 14

5. Hronov 9 4 1 0 0 4 34:45 14

6. Třebechovice 9 3 1 0 0 5 33:38 11

7. Trutnov B 9 3 1 0 0 5 44:52 11

8. Nové Město 9 2 2 0 0 5 28:37 10

9. Opočno 9 0 1 0 1 7 27:61 3

10. Semechnice 9 0 0 0 0 9 30:98 0

O co se hraje?

Desítka účastníků krajské ligy se nyní dělí na dvě části. První šestice spolu sehraje deset kol. Týmy se utkají doma a venku o výhodnější pozice pro play off.

Zbylá čtveřice spolu bude hrát o dvě postupová místado vyřazovacích bojů. V devíti kolech se týmy utkají třikrát každý s každým.

Program 1. kola nadstavby

Skupina o 1. - 6. místo (středa 9. ledna, 18.00): Nová Paka – Hronov, Jaroměř – Nový Bydžov, Náchod – Trutnov B.

Skupina o 7. - 10. místo (neděle 13. ledna, 17.00): Nové Město nad Metují – Opočno, Třebechovice – Semechnice.