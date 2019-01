Hradec Králové - Při nedávném soupeření vyhrál soutěž o nejtvrdšího střelce extraligy. Hradecký obránce Filip Pavlík dokázal napálit puk rychlostí 180 kilometrův hodině. Při derby s Pardubicemi se mu tahle dovednost hodila.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zápas 39. kola nejvyšší hokejové soutěže rozhodl bombou z levé strany minutu před koncem. Mountfield zdolal Dynamo 2:1.

Pardubice jsou poslední. Přesto vás trápily, že?

Tušili jsme, že to bude těžké utkání. Je to derby. Věděli jsme, že to bude vyhecované. Je úplně jedno, jestli jde o první nebo poslední tým tabulky. Extraliga je strašně vyrovnaná. I když jim to letos nešlape, Pardubice nemají špatný tým, což potvrdily.

Nedala se vaše střela chytat? Brankář Klouček neměl zakrytý výhled.

Možná ano, ale to musí posoudit jiní. Chtěl jsem hlavně trefit branku. To byla první věc, co mě napadla. Že to tam propadlo, to bylo hlavně o štěstí. Byla to ale dobrá akce.

Den před derby jste dostali nakládačku v Mladé Boleslavi. Řešili jste to hodně?

Dostali jsme jich osm. To je hodně, to je fakt. Nebylo to ideální. V sobotu jsme se k tomu vrátili, museli jsme se podívat na chyby, abychom je znovu nedělali. Až pak bylo potřeba na Boleslav zapomenout.

V Hradci jste druhý rok. Jak berete derby?

Tenhle zápas je opravdu výjimečný. Myslím, že jinde taková utkání nemají.