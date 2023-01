Domácí výkon proti Energii měl k ideálu daleko, získané tři body se však počítají. Mountfield je navíc potřeboval jako sůl, když předtím čtyřikrát v řadě prohrál. „Podle představ bylo vítězství za tři body, to bylo nejdůležitější. Prostě jsme se potřebovali chytit,“ řekl útočník Kryštof Lang, jenž letos převážně nastupoval za Kolín, teď už však odehrál čtvrtý duel v extraligovém Hradci.

Dvacetiletý útočník proti Varům nastoupil ve čtvrté formaci s dalšími mladými hráči Lukášem Pajerem a Martinem Štohanzlem. „Pár let se známe, už jsme spolu něco odehráli. Beru to prostě jako každý jiný zápas, jenom je to v extralize,“ nepřipouští si nějakou větší nervozitu.

Nejvyšší domácí soutěž nabrala po Novém roce zběsilé tempo. Lvi během sedmi dnů odehrají už čtvrtý duel. „Musíme dobře regenerovat a nějak se to zvládat dá,“ přemítá Lang.

Vítkovicím se v letošní sezoně daří možná až nad očekávaní. Tým z moravskoslezské metropole je pevně ukotven na druhém místě. Dlouho proháněl Pardubice. „Je to silný soupeř, mají tam hodně šikovných hráčů, myslím, že to bude atraktivní zápas. Budeme si muset pohlídat hlavně Muellera a věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Lang.