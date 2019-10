Ve dvou rovinách jde hokejový Hradec do dalšího pokračování extraligy. V české nejvyšší soutěži zapsal tři průšvihy v řadě, naopak v Lize mistrů vyhrál v Grazu a je blízko postupu. Navíc náladu v klubu vyšperkovala takřka rodinná akce. Do Rakouska vyrazil tým speciálním vlakem i s fanoušky, celkem s pětistovkou.

To je nářez…

„Byli jsme spokojení. A fanoušci taky, to je hlavní. Hlavní je, že se vyhrálo,“ glosoval úterní (a středeční) zájezd obránce Tomáš Linhart.

Jenže teď se musí mančaft kouče Tomáše Martince vrátit do reality. Nevšední zážitky odjely po kolejích…

Je tu extraliga a je potřeba uspět. Hradec prohrál poslední tři utkání. Navíc v nich byl mizerný v defenzivě. Od Třince dostal čtyři rány, od Brna tři, naposledy od Litvínova šest. To značí sesun na desáté místo tabulky.

„V kabině jsme si k tomu něco řekli. Když se prohraje třikrát v řadě, je atmosféra vždycky na nic,“ přiznal bek Linhart, jenž se v Grazu vrátil do hry po dlouhém zranění. Měl zlomená žebra, ale nyní už bude exreprezentant plně k dispozici. Jeho defenzivní schopnosti a urputnost se budou v době, kdy tým často inkasuje, velmi hodit. „Teď to musíme zlomit, aby to bylo v pohodě. Po třech prohrách potřebujeme vyhrát. Hrát jeden za druhého, sekat to,“ nakázal matador.

Jenže proti bude Mladá Boleslav, tým s velkými jmény. Vždyť ho v létě posílil například obránce Martin Ševc, symbol úspěchu a také neústupnosti. Mohl pokračovat v supersilném Liberci, jenže vyslyšel volání Bruslařského klubu. To je znamení, které se ostatně zhmotňuje v tabulce. Bolka je třetí, získala o sedm bodů více než Mountfield.

„Není to žádné překvapení,“ prohodil Linhart. „Vždycky měli dobrý tým a teď to potvrzují,“ dodal.

Po pátečním střetu s Bolkou se jeho mužstvo v neděli utká s Karlovými Vary.

Hokejová extraliga

9. KOLO - pátek, 17.30: Zlín – Třinec, Vítkovice – Sparta (O2 TV sport), 18.00: Hradec Králové – Mladá Boleslav, Pardubice – Liberec, Kladno – Plzeň. Sobota, 15.00: Olomouc – Brno (02 TV sport). Předehráno: Karlovy Vary – Litvínov 4:3 v prodloužení.



10. KOLO - neděle, 16.00: Hradec Králové – Karlovy Vary, Mladá Boleslav – Vítkovice, 16.30: Plzeň – Pardubice, 17.00: Brno – Liberec (ČT sport), 17.30: Litvínov – Zlín. Středa 13. listopadu, 18.30: Sparta – Kladno. Předehráno: Třinec – Olomouc 7:3.