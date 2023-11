/FOTOGALERIE/ V domácím prostředí konečně zabrali. Hokejisté Hradce Králové v 17. kole extraligy přehráli po zodpovědném výkonu českobudějovický Motor 4:1. Vítěznou branku zaznamenal útočník David Šťastný, který se trefil poprvé od 17. září a minule se v Liberci ani nevešel do sestavy. „Snažili jsme se být po celou dobu aktivní, být na puku, agresivně napadat, což se nám některé předchozí zápasy nedařilo. Dobře jsme se doplňovali, navíc jsme dali góly,“ usmíval se po povedeném mači.

Pozápasové hodnocení trenérů Ladislava Čiháka (Č. Budějovice) a Tomáše Martince (Hradec Králové) | Video: Deník/Vladimír Machek

V první části toho dlouho k vidění moc nebylo. Až ve 13. minutě prověřil Bartošáka z dobré pozice Beránek, který se následně pokoušel i o dorážku, domácí brankář byl však na místě. Poté fauloval Okuliara hostující Hovorka a Mountfield bleskově udeřil, když Estephanovu střelu sice ještě jeden z obránců zablokoval, ale s úspěšnou dorážkou přispěchal Perret – 1:0.

Na začátku prostřední části poslal Hradec do dvoubrankového vedení Šťastný, jenž se protáhl po pravé straně do pásma, obešel jednoho z obránců a střelou na zadní tyč překvapil Hrachovinu – 2:0. „Věděl jsem, že chci střílet na vyrážečku a prošlo to tam, za což jsem samozřejmě rád. Možná to bylo tím, že jsem po dlouhé době vystřelil,“ řekl Šťastný.

Šlo teprve o jeho druhou branku v sezoně. „Určitě to není jednoduché, když někam jdete a nedaří se vám to, co máte dělat. Na začátku sezony jsem gól dal, pak tam byly zápasy, kdy jsem měl i smůlu. Břevna, tyčky, nedal jsem šance a v posledních zápasech už ani ty výkony nebyly úplně ideální. Ale snažím se na tom pracovat každý den a věřím, že se to bude obracet k lepšímu,“ doufá hradecká dvaadevadesátka.

Ve 28. minutě fauloval Radovan Pavlík nešťastně vysokou holí a dostal čtyři minuty. Lvi však bránili parádně, Jihočeši navíc hráli v šesti a šli také do čtyř. Více prostoru na ledě málem využili domácí k navýšení náskoku, když Jasperovu střelu vyrazil Hrachovina přesně na hůl Lalancetta, jenže ten minul odkrytou branku. Budějovice se na dostřel dostaly na začátku 36. minuty. Gulaš byl v útočném pásmu sice sám, ale krásně vymíchal Marcela a přesnou střelou snížil – 2:1.

Mountfield na začátku poslední třetiny neproměnil přesilovou hru, ale dlouho ho to mrzet nemuselo. V polovině 45. minuty Okuliar poslal puk z rohu před branku, následně Miškář krásně našel Jergla a ten střílel do prázdné branky – 3:1. Necelé čtyři minuty před koncem podle sudích fauloval Freibergs Ordoše, hostující hráč ale trest odvolal. Krásné gesto fair play.

V neděli výjezd do Litvínova

Ve zbytku duelu domácí tým podržel jistý Bartošák. „Patrik je pro nás opora, to vidíme ve všech zápasech, on nás podrží a udělá rozdíl pro vítězství,“ pochválil Šťastný. V závěru se navíc při budějovické hře bez brankáře prosadil Miškář – 4:1 a Hradečtí si dokráčeli pro důležité body, které potřebovali jako sůl.

Před reprezentační přestávkou se svěřenci trenéra Tomáše Martince ještě představí v neděli v Litvínově, kam se chystá početná výprava fanoušků. Duel tam bude začínat v 15.30. „Jsou na tom dobře, proto budou asi hrát sebevědomě. Očekávám těžký zápas, my musíme makat, dívat se před sebe každou třetinu a věřím, že odvezeme body,“ uzavřel hradecký útočník.

Hradec Králové – České Budějovice 4:1

Fakta - branky a nahrávky: 15. Perret (Estephan, Jasper), 24. Šťastný (Kalina, Lalancette), 45. Jergl (Miškář, Okuliar), 60. Miškář (R. Pavlík) – 36. Gulaš (Hovorka, Doudera). Rozhodčí: Hribik, Veselý – Lhotský, Bohuněk. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 3 928. Třetiny: 1:0, 1:1, 2:0.

Mountfield HK: Bartošák – Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle – Okuliar, Tamáši, Jergl – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Zachar, Jasper. Trenér: T. Martinec.

Banes Motor České Budějovice: Hrachovina – Štencel, Vráblík, Doudera, Hovorka, Gulaši, Pýcha, Štich – Ordoš, Kondelík, Kubík – Přikryl, Harris, Gulaš – Simon, Hanzl, M. Beránek – Vopelka, Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.